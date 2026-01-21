Champions League, l’Atalanta inguaia il Napoli: Conte quasi fuori. La Juventus aggancia l’Inter, playoff sicuri

La squadra di Palladino crolla in casa con l'Athletic Bilbao e fa scivolare i partenopei fuori dalla zona playoff: la vittoria col Chelsea potrebbe non bastare

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

È calato il sipario sulla settima e penultima giornata della fase campionato di Champions League. L’harakiri dell’Atalanta inguaia il Napoli, al momento fuori dell’Europa a causa del blitz dell’Athletic Bilbao alla New Balance Arena. Spalletti sorride: la Juventus liquida il Benfica di Mourinho, aggancia l’Inter in classifica e si assicura un posto nei playoff.

Champions League, la classifica: l’Atalanta

Nonostante il clamoroso scivolone interno con l’Athletic Bilbao, l’Atalanta resta la migliore delle quattro italiane che partecipano all’edizione 2025/26 della Champions League. Che peccato: il vantaggio realizzato da Scamacca è stato cancellato dagli errori difensivi che hanno permesso ai baschi di ribaltare la squadra di Palladino (inutile il sigillo finale di Krstovic su assist del rientrato Lookman).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Così gli orobici sono precipitati dal potenziale quinto posto (e conseguente qualificazione diretta agli ottavi di finali) alla 13esima posizione con 13 punti. Il pass diretto per gli ottavi resta ancora un obiettivo possibile, ma in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise bisogna vincere e sperare che davanti qualcuno freni.

Juventus, Mou ko: Inter acciuffata

La Juventus si lascia alle spalle la brutta sconfitta di Cagliari, sbarazzandosi 2-0 del Benfica. Ed è una vittoria pesantissima, quella contro l’undici di José Mourinho. Sì, perché l’uno-due micidiale firmato Thuram-McKennie ha consentito agli Spalletti-boys di agguantare l’Inter a quota 12 punti, salire al 15esimo posto e assicurarsi un posto nei playoff.

Servivano i 3 punti per raggiungere l’obiettivo e i 3 punti sono arrivati: non resta che provare il colpo grosso nel Principato contro il Monaco per sperare addirittura negli ottavi. Più complicata la missione dell’Inter, chiamata ad affrontare il Borussia Dortmund in Germania. Chivu riuscirà nell’impresa di espugnare il muro giallonero ed evitare così i sempre rischiosi playoff?

Napoli quasi fuori: la situazione

Proprio la vittoria dell’Athletic Bilbao a Bergamo condanna il Napoli, reduce dal pareggio flop di Copenaghen con un uomo in più. Con 8 punti e una differenza reti di -5, i campioni d’Italia sono precipitati al 25esimo posto, perdendo l’ultimo posto utile per i playoff. Finisse oggi la League Phase, gli uomini di Conte sarebbero fuori dall’Europa.

Ma ci sono ancora 90’ minuti: al Maradona farà capolino il Chelsea e l’imperativo è conquistare l’intera posta in palio. A questo punto, però, la vittoria potrebbe non bastare. Il destino del Napoli in Champions dipende anche dai risultati delle squadre che lo precedono in classifica. Intanto sono quattro i club già eliminati: l’Eintracht Francoforte, lo Slavia Praga, il Villarreal e il Kairat Almaty.

La classifica dopo 7 giornate: