Champions League: Atalanta-Liverpool, probabili formazioni

Serata di gala al Gewiss Stadium di Bergamo, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Liverpool campione d’Inghilterra. In attacco gli orobici schierano Muriel e Zapata con Gomez alle loro spalle. In difesa c’è Toloi, a centrocampo manca De Roon: in mediana ci saranno Freuler e Pasalic.

Per i Reds 4-2-3-1 con Salah sostenuto da Mané, Shaqiri e Jota.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Mojica; Gomez; Muriel, Zapata

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Williams, Gomez, Robertson; Henderson, Wijndaldum; Manè, Shaquiri, Jota; Salah

OMNISPORT | 03-11-2020 13:41