Champions League: Atalanta-Midtjylland, probabili formazioni

L’Atalanta, a caccia del riscatto in coppa dopo la sconfitta in campionato contro il Verona, ospita questa sera i danesi del Midtjylland per la quinta giornata di Champions League. Gian Piero Gasperini deve fare i conti con le assenze degli infortunati Gollini, Pasalic, Caldara, e dello stop causa Covid di Malinovskyi e Miranchuk. Torna sulla fascia Gosens, in attacco Gomez con Ilicic e Zapata.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic, Zapata. All.Gasperini

Midtjylland (4-2-3-1): Hansen; Cools, Høegh, Scholz, Paulinho; Onyeka, Madsen; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba. All.Priske

OMNISPORT | 01-12-2020 07:59