Atletico Madrid-Inter, gol dei Colchoneros dopo tocco di mano? Bufera su arbitro e Var, Calvarese chiarisce

Web in tilt dopo la concessione della rete ad Alvarez da parte di Letexier: dubbi su un possibile fallo di Baena pochi istanti prima, tifosi nerazzurri furiosi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non solo i veleni della Serie A: polemiche a non finire anche in Champions League a indirizzo di arbitri e Var. Fa discutere, ad esempio, la convalida del gol del vantaggio dell’Atletico Madrid contro l’Inter, nella sfida valevole per la quinta giornata della league phase nella tana dei Colchoneros di Simeone. Episodio che si è verificato al nono minuto di gioco e che ha subito scatenato le proteste dei tfosi nerazzurri. La marcatura, infatti, appare viziata da un tocco di mano da parte di un calciatore della formazione spagnola, l’attaccante Alex Baena, “nelle immediatezze del gol”, subito prima della zampata vincente di Alvarez.

Atletico Madrid-Inter, gol dubbio dei Colchoneros

L’azione del gol del vantaggio dell’Atletico ha avuto luogo dopo una buona partenza dell’Inter, subito pericolosa in un paio di circostanze con Dimarco. Al primo vero affondo, Colchoneros subito a segno: traversone dalla destra sporcato da un difensore, poi l’intervento in scivolata di Carlos Augusto che fa sbattere il pallone contro Alex Baena. L’attaccante dell’undici di casa sembra aiutarsi col braccio, poi la palla carambola dalle parti di Alvarez che la spedisce in rete da due passi. Nessun dubbio per l’arbitro Letexier: fallo di mano nel corso dell’azione. Poi, però, l’invito a recarsi al monitor per una “on field review”.

Tocco di mano prima della rete di Alvarez? Web in tilt

Dopo aver rivisto le immagini in tv, la decisione a sorpresa del direttore di gara: gol valido. Esplosione di gioia da parte dei tifosi del Metropolitano ed esplosione di rabbia, di contro, da parte dei tifosi nerazzurri su internet. Dal replay, infatti, sembra proprio che un tocco – sia pur minimo – da parte di Baena ci sia davvero. E il gol è l’unico caso per cui la volontarietà non è una discriminante. Tante le proteste da parte dei sostenitori dell’Inter sui social. Per i tifosi delle altre big della Serie A invece – Milan, Juve, Napoli o Roma – nessun dubbio: gol validissimo. Insomma: un classico.

Giusto concedere il gol all’Atletico? Il giudizio di Calvarese

Perplesso, a proposito della concessione del gol dell’Atletico Madrid, anche il “talent arbitrale” di Prime, l’ex fischietto della sezione di Teramo Gianpaolo Calvarese. “C’è bisogno di un’altra telecamera perché dalle immagini non è chiaro se Baena tocchi con la mano oppure no“, il primo commento in diretta. “Tutto sta nel capire se il tocco ci sia stato oppure no”, un altro giudizio del perplesso Calvarese. “È proprio questo forse che ha indotto l’arbitro Letexier a convalidare la rete, la mancanza di un’immagine chiara del tocco di mano“, l’ipotesi del telecronista Sandro Piccinini. Quindi, durante l’intervallo: “Difficile capire se ci sia stato extra movimento col braccio. Il tocco – secondo Calvarese – non sembra esserci”.