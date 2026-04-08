Barcellona-Atletico Madrid 0-2 pagelle: disastro Cubarsi, Alvarez e Sorloth magistrali, Lookman bocciato

I top e flop: un rosso diretto per Cubarsi dopo una revisione al VAR condanna i blaugrana; magistrali Julian Alvarez e Sorloth, assist di Ruggeri. Bocciatura Lookman

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Succede quasi tutto a tre minuti dalla fine del primo tempo di Barcellona-Atletico Madrid quando Giuliano Simeone, lanciato in porta, viene atterrato da Cubarsì; arriva un rosso diretto – dopo una revisione al VAR – per il centrale blaugrana e una punizione magistrale di Julian Alvarez apre i conti e condanna la squadra di Hans Flick che va in tilt ed incassa poi una pesante sconfitta in casa per 2-0 contro i Colchoneros, alla gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. Yamal non basta, i contropiede dei blaugrana diventano sempre meno produttivi, la gabbia di Simeone attorno al numero 10 spagnolo funziona e l’Atletico conquista metri preziosi di campo nel secondo tempo.

E da quando va fuori Lookman, bocciato ancora una volta da Simeone, cambia tutto in pochi minuti: entra Sorloth al 60′ e dopo 10′ di gioco trova il 2-0 grazie ad un sinistro al volo in area su cross dell’ex atalantino Ruggeri. A quel punto il Barca tenta il tutto per tutto, schiera solo tre uomini in difesa per aumentare il peso offensivo, ma invano. Resiste l’Atletico fino alla fine ed espugna il Camp Nou con soli tre tiri in porta, pochi giorni dopo aver perso in campionato proprio contro i blaugrana. Resta però tutto ancora aperto per la sfida di ritorno di Champions che si terrà la prossima settimana martedì 14 aprile allo Stadio Metropolitano.

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Barcellona-Atletico Madrid, la chiave tattica

Barcellona in campo con il 4-2-3-1. Flick opta per Olmo da trequartista, Eric Garcia a centrocampo con Pedri. Lewandowski prima punta, Yamal e Rashford da esterni. In difesa Joao Cancelo a destra, Martin da centrale con Cubarsi.

Atletico in campo, invece, con il 4-4-2. El Cholo Simeone deve far fronte a molti infortuni: Musso in porta, in difesa con Giménez out, spazio al nazionale spagnolo Le Normand con Pubill in panca. Llorente passa a centrocampo, Molina in difesa, attacco con Alvarez da prima punta, Griezmann a svariare, Lookman e Simeone sulle fasce.

Durante il primo tempo, sebbene la partita sia abbastanza stazionaria, il blaugrana creano la maggior parte delle occasioni sfruttando le fasce, in particolar modo Yamal nel duello con Ruggeri. A quel punto Simeone decide di rafforzare la gabbia attorno a Yamal chiedendo il raddoppio dei suoi uomini sul numero 10 blaugrana.

Nel secondo tempo, invece, l’Atletico alza sempre di più il baricentro costringendo il Barcellona ad abbassarsi per contenere i danni con l’uomo in meno. A quel punto la squadra di Simeone trova il raddoppio, sempre grazie ad un contropiede, e costringe poi il Barca a schierarsi con la difesa a tre nei minuti finali di gara pur di tentare il tutto per tutto.

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Cubarsi espulso dopo una revisione al VAR

E’ il 41′ di gioco quando Pau Cubarsì travolge da ultimo uomo Giuliano Simone lanciato a rete. L’arbitro Kovacs prima estrae il giallo ma poi, dopo una revisione al VAR, cambia tutto ed espelle il centrale difensivo blaugrana al 43′. L’episodio da moviola lascia quindi il Barcellona in dieci contro l’Atletico Madrid.

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I top e flop del Barcellona

Yamal 6.5. Serve un assist al 17′ ma viene fermato tutto per fuorigioco.

Serve un assist al 17′ ma viene fermato tutto per fuorigioco. Rashford 6.5. Colpisce una traversa al 52′ da calcio di punizione.

Colpisce una traversa al 52′ da calcio di punizione. Gerard Martin 5. Perde in area la marcatura su Sorloth che raddoppia il punteggio al 70′.

Perde in area la marcatura su Sorloth che raddoppia il punteggio al 70′. Cubarsì 4.5. Travolge in corsa Giuliano Simeone, commette fallo da ultimo uomo e si becca un rosso diretto dopo la revisione al VAR.

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I top e flop dell’Atletico Madrid

Julian Alvarez 7.5. Realizza la rete del vantaggio da calcio di punizione dalla distanza: con una pennellata a giro, di destro, batte Joan Garcia spedendo la palla sotto l’incrocio dei pali.

Realizza la rete del vantaggio da calcio di punizione dalla distanza: con una pennellata a giro, di destro, batte Joan Garcia spedendo la palla sotto l’incrocio dei pali. Sorloth 7. Entra al 60′ al posto di Lookman e dopo 10′ trova il raddoppio con un tiro di sinistro al volo in area indirizzato sul secondo palo

Entra al 60′ al posto di Lookman e dopo 10′ trova il raddoppio con un tiro di sinistro al volo in area indirizzato sul secondo palo Simeone 6.5. Lanciato in profondità, conquista un calcio di rigore per fallo di Cubarsì da ultimo uomo al limite dell’area.

Lanciato in profondità, conquista un calcio di rigore per fallo di Cubarsì da ultimo uomo al limite dell’area. Ruggeri 6.5. Al 69′ crossa di sinistro e pesca l’inserimento in area di Sorloth.

Al 69′ crossa di sinistro e pesca l’inserimento in area di Sorloth. Lookman 5.5. Bene nei duelli e nei dribbling nel primo tempo, cala fisicamente nella seconda metà fino a sparire dal campo. Sostituito al 60′.

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