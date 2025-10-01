Il PSG ribalta il Barcellona, Gonçalo Ramos come Acerbi: altro finale amaro per i blaugrana

Il Paris Saint Germain si conferma squadra da battere. Contro il Barcellona a Montjuïc, i campioni in carica sfoderano l’ennesima prestazione da incorniciare e, dopo essere andati in svantaggio, ribaltano i blaugrana nel finale e restano a punteggio pieno.
Va al Paris Saint Germain la sfida che, senza la rete di Acerbi all’ultimo respiro nella semifinale, avrebbe potuto essere la finale della passata edizione della Champions League. Privo di gente del calibro di Marquinhos, Kvaratskhelia, Doué, del fresco Pallone d’Oro, Dembélé, e costretto a fare a meno anche di João Neves, fermato nel riscaldamento, il PSG espugna l’Estadio Olímpico di Montjuïc, andando a ribaltare 1-2 il Barcellona.
Non da meno, ovviamente, le assenze tra le file degli spagnoli, privi di Joan García, Ter Stegen, Gavi, Fermin e Raphinha, con Lewandowski (accostato al Milan nelle ultime ore) e Balde in panchina. La gara è vibrante e ricca di occasioni, ma proprio come a accaduto a San Siro nel ritorno della semifinale dell’anno scorso, i blaugrana dimostrano di dover migliorare nella gestione degli ultimi minuti di gara.
A maggio ci aveva pensato Acerbi, con Frattesi a chiudere i giochi nei supplementari, oggi è toccato a Gonçalo Ramos condannare il Barça nel finale pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Prima c’erano stati la splendida azione che ha portato al gol di Torres al 19’ e il punto del pareggio firmato da Mayulu al 38’.
Si tratta della prima sconfitta stagionale per gli spagnoli, che pagano pegno in una sfida iniziata a mille, ma chiusa in evidente affanno. Dopo aver regolato con il poker l’Atalanta, nella serata del 2-2 della Juventus a Villarreal e del successo 2-1 del Napoli con lo Sporting, resta invece a punteggio pieno il PSG.