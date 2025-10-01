Il PSG ribalta il Barcellona, Gonçalo Ramos come Acerbi: altro finale amaro per i blaugrana

Dopo essere andati in svantaggio, i parigini colpiscono e affondano i catalani in Champions League con un gol nel finale, proprio come accaduto nella semifinale con l'Inter dello scorso maggio

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Il Paris Saint Germain si conferma squadra da battere. Contro il Barcellona a Montjuïc, i campioni in carica sfoderano l’ennesima prestazione da incorniciare e, dopo essere andati in svantaggio, ribaltano i blaugrana nel finale e restano a punteggio pieno.

Il PSG ribalta il Barcellona

Va al Paris Saint Germain la sfida che, senza la rete di Acerbi all’ultimo respiro nella semifinale, avrebbe potuto essere la finale della passata edizione della Champions League. Privo di gente del calibro di Marquinhos, Kvaratskhelia, Doué, del fresco Pallone d’Oro, Dembélé, e costretto a fare a meno anche di João Neves, fermato nel riscaldamento, il PSG espugna l’Estadio Olímpico di Montjuïc, andando a ribaltare 1-2 il Barcellona.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Barcellona punito nel finale

Non da meno, ovviamente, le assenze tra le file degli spagnoli, privi di Joan García, Ter Stegen, Gavi, Fermin e Raphinha, con Lewandowski (accostato al Milan nelle ultime ore) e Balde in panchina. La gara è vibrante e ricca di occasioni, ma proprio come a accaduto a San Siro nel ritorno della semifinale dell’anno scorso, i blaugrana dimostrano di dover migliorare nella gestione degli ultimi minuti di gara.

PSG a punteggio pieno, primo ko stagionale per il Barça

A maggio ci aveva pensato Acerbi, con Frattesi a chiudere i giochi nei supplementari, oggi è toccato a Gonçalo Ramos condannare il Barça nel finale pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Prima c’erano stati la splendida azione che ha portato al gol di Torres al 19’ e il punto del pareggio firmato da Mayulu al 38’.

Si tratta della prima sconfitta stagionale per gli spagnoli, che pagano pegno in una sfida iniziata a mille, ma chiusa in evidente affanno. Dopo aver regolato con il poker l’Atalanta, nella serata del 2-2 della Juventus a Villarreal e del successo 2-1 del Napoli con lo Sporting, resta invece a punteggio pieno il PSG.

RIVIVI LA DIRETTA DELLA SFIDA DI MONTJUÏC