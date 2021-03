Champions League: Bayern Monaco-Lazio, probabili formazioni

E’ in programma oggi (ore 21:00) la sfida Bayern Monaco-Lazio, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. Si riparte dal 4-1 per i bavaresi conquistato nella gara d’andata all’Olimpico.

Complice la qualificazione ormai compromessa, Inzaghi pare intenzionato a fare un turnover importante. Correa e Lucas Leiva dovrebbero non partire titolari. Al loro posto, spazio a Caicedo ed Escalante.

Le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski. All. Flick.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile. All. S.Inzaghi

OMNISPORT | 17-03-2021 09:32