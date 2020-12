Champions League: Borussia Dortmund-Lazio, probabili formazioni

Gara decisiva per i sogni europei della Lazio. Oggi, alle 21:00, i biancocelesti saranno di scena sul campo del Borussia Dortmund per la quinta giornata del gruppo F di Champions League. In caso di vittoria, la squadra di Inzaghi supererebbe i tedeschi al primo posto e sarebbe già certa del pass per gli ottavi di finale.

Tutti i big a disposizione di Simone Inzaghi che dovrebbe schierare, dal primo minuto, anche Milinkovic-Savic. In avanti, ovviamente, il duo formato da Correa e Immobile. Dall’altra parte il pericolo numero uno è ovviamente Haaland.

Probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Borussia Dortmund (4-2-3-1); Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Dahoud; Sancho, Reus, Hazard; Haaland. All. Favre

OMNISPORT | 02-12-2020 09:12