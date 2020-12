Champions League: Borussia Moenchengladbach-Inter, probabili formazioni

Inter impegnata in serata in Germania sul campo del Borussia Moenchengladbach per la partita valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Conte è appesa a un filo ed è costretta a vincere contro i tedeschi per continuare a sperare in una miracolosa qualificazione.

Il mister leccese di affiderà a un 3-5-2 collaudato, con Darmian ancora al posto di Hakimi a destra e Lukaku di nuovo dal 1′ in attacco con Lautaro Martinez. A centrocampo Brozovic titolare, non c’è Vidal, squalificato.

Borussia M. (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Kramer; Herrmann, Stindl, M. Thuram; Pléa

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

OMNISPORT | 01-12-2020 07:52