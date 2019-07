Champions League: Celtic a valanga, sconfitta onorevole per il Valletta

Poche sorprese nelle gare di andata del secondo turno di qualificazione di Champions League, dove arrivano un pareggio e sei vittorie. E a vincere sono non solo tutte le formazioni di casa, ma tutte le favorite al passaggio del turno.

Il successo più squillante è quello del Celtic Glasgow, che batte per 5-0 gli estoni del Kalju: al Celtic Park arrivano due gol di Christie e le reti di Ajer, Griffiths e McGregor. Vince tra le mura amiche anche la Stella Rossa, che a Belgrado prevale per 2-0 sui finlandesi dell'HJK: apre una vecchia conoscenza del calcio italiano come Richmond Boakye, raddoppio al 90' di Pavkov. Più complicata la vittoria del Maribor: finisce 2-1 con l'AIK Stoccolma, Goitom pareggia il gol di Kronaveter, risolve Ivkovic. Stesso risultato a Borisov, dove il Bate segna due volte con Skavysh, in mezzo il gol di Konradsen.

Fa il suo dovere il Cluj, cui basta la rete di Omrani per battere per 1-0 il Maccabi Tel Aviv. L'unico pareggio arriva in terra d'Irlanda, dove il Dundalk è costretto all'1-1 dagli azeri del Qarabag: anzi, Hoban solo a una manciata di minuti dalla fine pareggia il vantaggio ospite di Emreli.

Un capitolo a parte lo meritano i volonterosi maltesi del Valletta, che a Budapest perdono con un onorevole 3-1 contro il leggendario Ferencvaros: inizia malissimo con l'autogol del portiere Bonello, quindi Davide Lanzafame trova una doppietta. Sembra finita, ma nel finale accorcia le distanze il brasiliano Yuri, in campo da pochi minuti. Rendendo la sfida almeno sulla carta aperta in vista del ritorno a Malta.

