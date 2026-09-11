PSG e Bayern comandano. Roma a quota uno, mentre Inter e Napoli restano ancora ferme al palo

La prima giornata della League Phase di Champions è andata in archivio. Tra le italiane in corsa, sorride il Como di Fabregas. Alla prima assoluta nella massima competizione europea, i lariani hanno travolto il Lipsia per 4-1, sistemandosi immediatamente nelle zone nobili della classifica, al fianco di alcune delle grandi favorite del torneo. Meno brillante, invece, il bilancio delle altre italiane: la Roma ha raccolto un punto sul campo del Fenerbahce, mentre Inter e Napoli hanno iniziato il proprio cammino con una sconfitta. In vetta, dopo i primi 90 minuti della League Phase, ci sono PSG e Bayern Monaco, entrambe a punteggio pieno e con una differenza reti di +5.

Inter e Napoli ko, PSG e Barcellona fanno subito la voce grossa

La Champions si è aperta martedì 8 settembre, con la sconfitta dell’Inter sul campo del Real Madrid. Al Bernabeu, i nerazzurri sono stati mandati ko dai gol di Mbappé e Valverde; Carlos Augusto regala un finale al cardiopalma, ma i Blancos resistono e portano a casa il primo successo. Nella stessa sera sono arrivati i primi tre punti anche per Manchester City (trascinato dal solito Haaland) Borussia Dortmund, Aston Villa, Real Betis e AEK Atene.

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Il mercoledì invece ha messo subito in mostra alcune delle grandi favorite. Il PSG ha travolto 6-1 lo Slovan Bratislava, mentre il Barcellona ha risposto con il 5-1 rifilato al Feyenoord. Successi anche Liverpool, Sporting Lisbona e Stoccarda. Serata amara per il Napoli: al Maradona, l’Arsenal si è imposto 1-0 grazie alla rete di Odegaard.

Risultati

AEK Athens-LASK 1-0

Club Brugge-Aston Villa 2-3

Real Madrid-Inter 2-1

Borussia Dortmund-Villareal 3-2

Porto-Manchester City 0-2

Lille-Real Betis 2-3

PSG-Slovan Bratislava 6-1

Barcellona-Feyenoord 5-1

Liverpool-Atletico Madrid 2-1

Napoli-Arsenal 0-1

Sporting-Galatasaray 3-1

Stuttgart-Viking 3-1

Como da sogno all’esordio, la Roma torna da Istanbul con un punto

La copertina italiana della prima giornata appartiene però al Como. Il debutto assoluto in Champions non ha intimorito la formazione di Fabregas, capace di imporsi 4-1 sul Lipsia con una prestazione di grande personalità. Baturina ha aperto le marcature dopo appena un quarto d’ora, Douvikas ha firmato il raddoppio prima dell’intervallo e Diao ha portato i lombardi sul 3-0 nella ripresa. Il Lipsia ha accorciato con Maksimovic, ma Perrone ha chiuso definitivamente i conti al 90’. Un successo che vale subito il quinto posto nella classifica generale.

È arrivato invece un pareggio per la Roma, tornata in Champions dopo sette anni di assenza. A Istanbul i giallorossi hanno chiuso sull’1-1 contro il Fenerbahce: Cristante ha trovato il vantaggio al 39’, prima della risposta di Archie Brown nei primi minuti della ripresa. Nel giovedì europeo hanno fatto festa anche Bayern Monaco e Manchester United: i tedeschi hanno travolto 5-0 il Bodo/Glimt, mentre i Red Devils hanno superato 4-0 il Sabah. Il Lens ha completato il quadro con il rocambolesco 3-2 in rimonta sul campo dello Slavia Praga.

Bayern Monaco-Bodo/Glimt 5-0

Manchester United-Sabah 4-0

Fenerbahce-Roma 1-1

PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk 1-1

Como-Lipsia 4-1

Slavia Praga-Lens 2-3

La classifica dopo la prima giornata

La prima giornata lascia sedici squadre a quota tre punti. PSG e Bayern Monaco occupano le prime due posizioni grazie alla migliore differenza reti, davanti a Barcellona e Manchester United. Subito dietro c’è il Como, quinto con tre punti e una differenza reti di +3. La Roma occupa invece il 17esimo posto con un punto, mentre Inter e Napoli sono rispettivamente 25esima e 27esima, entrambe ancora ferme a zero. Si torna ora a giocare a ottobre (13-14 ottobre) con la seconda giornata.