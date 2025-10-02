Champions League: l’Inter a braccetto con le big, Juventus già in allarme, disastro Ajax e sorpresa Qaarabag. La classifica

Terminate le prime due giornate di Champions League: i nerazzurri di Chivu a punteggio pieno, Napoli e Atalanta muovono la classifica, mentre la Juve è già attardata e non mancano le sorprese

La nuova formula della Champions League può permettere anche delle rimonte importanti ma una partenza troppo lenta rischia di essere un problema per tutti. La Juventus con 2 punti in due partite deve cominciare ad alzare il livello di attenzione mentre l’Inter viaggia a braccetto con le migliori.

Inter al comando con le migliori

Non c’è dubbio che la squadra che ha dato le migliori sensazioni in queste due partite di Champions League sia stato il PSG, i campioni in carica sono partiti alla grande con la vittoria in casa del Barcellona e in condizioni di emergenza che testimonia che i francesi sono pronti per il bis. L’Inter resta nel gruppetto delle migliori a punteggio piano insieme a Bayern Monaco, Real Madrid, Psg, Arsenal e a sorpresa il Qarabag. Il club azero è a punteggio pieno dopo le prime due giornate dopo i successi con Benfica e Copenhagen.

Napoli e Atalanta muovono la classifica

Prime vittorie in Champions per Napoli e Atalanta che dopo un brutto debutto riescono a ottenere vittorie importanti contro Brugge e Sporting Lisbona. Per Juric e Conte due partite complicate ma i tre punti finali permettono di guardare con maggiore serenità ai prossimi impegni. Nel gruppone a centro classifica spicca il Borussia Dortmund che è intenzionato a fare sul serio ma anche il Manchester City fermato sul pari dal Monaco in una serata destinata a scatenare un po’ di polemiche. Vittoria importante anche quella del Galatasaray che a sorpresa ferma la corsa del Liverpool costringendo la squadra di Slot alla prima sconfitta.

Champions: il calendario completo

Juventus, è già il momento dell’allarme

Suona già l’allarme in casa Juventus, la Champions nel suo nuovo formato offre tante possibilità di redenzione ma due pareggi in due partite rappresentano un bottino piuttosto misero. E la prossima sfida è di quelle da far tremare i polsi visto che ci sarà il Real Madrid. Non è ancora il momento di preoccuparsi ma bisogna comunque provare ad accelerare per evitare di rimanere imbrigliati nei bassifondi della classifica. E proprio in fondo non mancano sorpresa. In Olanda ci sono grandi polemiche sulla partenza choc dell’Ajax battuta prima nettamente in casa dall’Inter, e poi umiliata in trasferta dall’Olympique Marsiglia di De Zerbi. Avvio da incubo anche per altre due nobili del calcio europeo come Atletico Bilbao e Benfica, con gli spagnoli che sono apparsi in grande difficoltà.

Champions: la classifica