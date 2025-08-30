Champions League, date e orari di Inter, Juventus, Napoli e Atalanta: si parte con Juve-Borussia

L'Uefa ha ufficializzato il calendario della massima competizione continentale, gli azzurri di Conte debutteranno giovedì 18 settembre a Manchester

Dopo la composizione dei gironi di venerdì, oggi la Uefa ha reso note date e orari delle 8 giornate della fase campionato della Champions League 2025-26: si partirà martedì 16 settembre e si chiuderà mercoledì 28 gennaio, con 18 gare in contemporanea. Tra le italiane la prima a scendere in campo sarà la Juve, martedì 16 settembre contro il Borussia Dortmund. Mercoledì 17 ci saranno Ajax-Inter e Psg-Atalanta mentre il Napoli giocherà giovedì 18 a Manchester col City. Ecco l’elenco completo delle sfide delle quattro italiane: Atalanta, Inter, Juventus e Napoli.

Il calendario dell’Inter

L’esordio dell‘Inter in Champions League è fissato per il 17 settembre, in trasferta contro l’Ajax.

Ecco il calendario completo:

1ª giornata: mercoledì 17 settembre, ore 21, Ajax-Inter.

2ª giornata: martedì 30 settembre, ore 21, Inter-Slavia Praga.

3ª giornata: martedì 21 ottobre, ore 21, Union Saint Gilloise-Inter.

4ª giornata: mercoledì 5 novrembre, ore 21, Inter-Kairat Almaty.

5ª giornata: mercoledì 26 novembre, ore 21, Atletico Madrid-Inter.

6ª giornata: martedì 9 dicembre, ore 21, Inter-Liverpool.

7ª giornata: martedì 20 gennaio, ore 21, Inter-Arsenal.

8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Borussia Dortmund-Inter.

Il calendario della Juventus

L’esordio della Juventus in Champions League è fissato per il 16 settembre, in casa contro il Borussia Dortmund.

Ecco il calendario completo:

1ª giornata: martedì 16 settembre, ore 21, Juventus-Borussia Dortmund.

2ª giornata: mercoledì 1 ottobre, ore 21, Villarreal-Juventus.

3ª giornata: mercoledì 22 ottobre, ore 21, Real Madrid-Juventus.

4ª giornata: martedì 4 novembre, ore 21, Juventus-Sporting Lisbona

5ª giornata: martedì 25 novembre, ore 21, Bodo/Glimt-Juventus.

6ª giornata: mercoledì 10 dicembre, ore 21, Juventus-Pafos.

7ª giornata: mercoledì 21 gennaio, ore 21, Juventus-Benfica.

8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Monaco-Juventus.

Il calendario del Napoli

L’esordio del Napoli in Champions League è fissato per il 18 settembre, in trasferta contro il Manchester City.

Ecco il calendario completo:

1ª giornata: giovedì 18 settembre, ore 21, Manchester City-Napoli

2ª giornata: mercoledì 1 ottobre, ore 21, Napoli-Sporting Lisbona

3ª giornata: martedì 21 ottobre, ore 21, Psv Eindhoven-Napoli.

4ª giornata: martedì 4 novembre, ore 18:45, Napoli-Eintracht Francoforte.

5ª giornata: martedì 25 novembre, ore 21, Napoli-Qarabag.

6ª giornata: mercoledì 10 dicembre, ore 21, Benfica-Napoli.

7ª giornata: martedì 20 gennaio, ore 21, Copenhagen-Napoli.

8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Napoli-Chelsea.

Il calendario dell’Atalanta

L’esordio dell’Atalanta in Champions League è fissato per il 17 settembre, in trasferta contro il Psg. Ecco il calendario completo:

1ª giornata: mercoledì 17 settembre, ore 21, Psg-Atalanta.

2ª giornata: martedì 30 settembre, ore 18.45, Atalanta-Bruges.

3ª giornata: mercoledì 22 ottobre, ore 21, Atalanta-Slavia Praga.

4ª giornata: mercoledì 5 novembre, ore 21, Olympique Marsiglia-Atalanta.

5ª giornata: mercoledì 26 novembre, ore 21, Eintracht Francoforte-Atalanta.

6ª giornata: martedì 9 dicembre, ore 21, Atalanta-Chelsea

7ª giornata: mercoledì 21 gennaio, ore 21, Atalanta-Athletic Bilbao

8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Union Saint Gilloise-Atalanta.