Champions League, le partite di oggi: dove vedere Bayern-Sporting e Psv-Atletico Madrid

Tutte le sfide, gli orari e dove vedere in tv e streaming la quinta giornata del girone unico di Champions, in campo le italiane e tanti big match

Torna protagonista la Champions League con la sesta giornata della Phase League. La competizione entra sempre più nel vivo e ogni punto in palio assume un peso specifico decisivo. Tra martedì 9 e mercoledì 10 dicembre il programma propone numerosi big match e incroci di alto livello, pronti a regalare spettacolo ed emozioni. Riflettori puntati in particolare sulle italiane, attese da sfide delicate, in cui serviranno prestazioni di grande personalità per conquistare punti fondamentali. Di seguito il programma completo e tutte le informazioni utili per seguire i match in diretta tv e streaming.

Dove vedere le sfide in diretta tv e streaming

Tutta la Champions League sarà visibile sui canali Sky Sport, con possibilità di seguire le partite anche in streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati. Amazon Prime Video trasmetterà invece la migliore gara delle italiane del mercoledì durante la fase a girone unico, oltre a una partita per turno nella fase a eliminazione diretta.

Inoltre, ci sarà spazio anche per il calcio in chiaro: su TV8 andrà in onda il miglior match delle squadre straniere in programma in ogni turno, questa settimana sarà Real Madrid-Manchester City. Infine, Sky ha offerto un incontro in differita su Cielo, riproponendo una delle partite del pomeriggio di martedì (ore 18:45) alle 21:30: questa settimana tocca a Bayern-Sporting.

Champions League, le partite di oggi, martedì 9 dicembre

La sesta giornata si apre nel pomeriggio con Kairat Almaty-Olympiakos, in programma alle 16:30, prima di lasciare spazio, alle 18:45, a una sfida di grande fascino come Bayern Monaco-Sporting, antipasto di un martedì sera ricchissimo di appuntamenti. Alle 21 si accendono i riflettori sulle italiane: l’Inter è attesa dal confronto con il Liverpool, una sfida di alto profilo che metterà alla prova ambizioni e solidità dei nerazzurri, mentre a Bergamo va in scena un altro big match, quello tra Atalanta e Chelsea. Grande attesa anche per il Barcellona che ospita l’Eintracht Francoforte, così come per Monaco-Galatasaray. Promette intensità anche PSV-Atletico Madrid, due squadre pronte a darsi battaglia. Completano il programma della serata Royale Union SG-Marsiglia e Tottenham-Slavia Praga.

Kairat Almaty-Olympiakos ore 16.30 Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 Sky Go, NOW Bayern-Sporting ore 18.45 Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go, NOW Atalanta-Chelsea ore 21.00 Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW Barcellona-Francoforte ore 21.00 Sky Sport Mix, Sky Sport 254, Sky Go, NOW Inter-Liverpool ore 21.00 Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW Monaco-Galatasaray ore 21.00 Sky Sport 258, Sky Go, NOW PSV-Atletico Madrid ore 21.00 Sky Sport 256, Sky Go, NOW Royale Union SG-Marsiglia ore 21.00 Sky Sport 257, Sky Go, NOW Tottenham-Slavia Praga ore 21.00 Sky Sport 255, Sky Go, NOW

Champions League, le partite di domani, mercoledì 10 dicembre

La sesta giornata prosegue con i primi appuntamenti in programma, Qarabag-Ajax e Villarreal-FC Copenhagen, sfide che aprono un mercoledì altrettanto ricco di contenuti e spunti interessanti in chiave qualificazione. Grande attenzione, ancora una volta, sulle italiane. Il Napoli di Conte è atteso dalla trasferta sul campo del Benfica, un banco di prova importante per gli azzurri. La Juventus, invece, sarà di scena allo Stadium contro il Pafos. Il panorama europeo offre altri confronti di alto livello: il PSG farà visita all’Athletic Bilbao, mentre il Club Brugge ospita l’Arsenal. Impegno nordico per il Borussia Dortmund, che affronta il Bodo/Glimt, così come il Bayer Leverkusen chiamato a misurarsi con il Newcastle. Il piatto forte della serata, però, è senza dubbio Real Madrid-Manchester City.