Champions League e Festival Sanremo in contemporanea: è già guerra degli ascolti, per chi tifano i cantanti

Meglio Achille Lauro o Lautaro? Yildiz o Fedez? A meno di un mese dagli eventi già si prefigura un derby di ascolti tra le gare dei playoff di Champions League e le serate del Festival di Sanremo: la kermesse musicale, che sarà condotta dal direttore artistico Carlo Conti (tifosissimo della Fiorentina), ovviamente stravincerà la guerra dell’Auditel ma rischia di perdere qualche milione di spettatori per strada.
Le date in contemporanea
Il Festival inizierà martedì 24 febbraio per chiudersi sabato ma le prime due serate si svolgeranno in contemporanea con le partite di ritorno dei playoff di Champions League. Così mentre magari starà cantando il rapper Dargen D’Amico, tifoso sfegatato nerazzurro, a San Siro Thuram farà esplodere lo stadio col Bodo Glimt o il giorno dopo durante l’esibizione dello juventino Levante (o di J-Ax, altro tifosissimo di Madama) all’Ariston si potrà sentire un’esultanza inattesa per una rete di David al Galatasaray.
Il programma dei playoff
Il tutto al netto delle altre sfide di spessore che propongono i playoff. Questo il programma delle gare che si giocheranno durante il Festival.
- martedì 24 febbraio, ore 18.45 – Atlético Madrid-Club Brugge
- martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Bayer Leverkusen-Olympiacos
- martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Inter-Bodø/Glimt
- martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Newcastle-Qarabag
- mercoledì 25 febbraio, ore 18.45 – Atalanta-Borussia Dortmund
- mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Juventus-Galatasaray
- mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Paris Saint-Germain-Monaco
- mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Real Madrid-Benfica
Contemporaneamente i 30 artisti in gara si contenderanno la vittoria nella sezione Campioni. Il cast comprende nomi storici – da Patty Pravo a Arisa, da Raf a Francesco Renga – e artisti pop e urban come Fedez & Marco Masini, Tommaso Paradiso, Luchè, Dargen D’Amico, Malika Ayane e molti altri. Previsto un sistema di voto che combina televoto, giuria della stampa (tv e web) e giuria delle radio, modulato in modo diverso nel corso della settimana.
Per chi tifano i cantanti di Sanremo
Non avranno “conflitti di interesse”, vista la prematura eliminazione degli azzurri dalla Champions, i tifosi del Napoli che è la squadra che vanta il maggior numero di sostenitori tra i cantanti del Festival. Questa la lista.
- Tommaso Paradiso – Lazio
- Chiello – Non è tifoso
- Serena Brancale – Napoli
- Fulminacci – Non è tifoso
- Ditonellapiaga – Non è tifosa
- Fedez & Marco Masini – Fedez: Milan / Marco Masini: Fiorentina
- Leo Gassmann – Roma
- Sayf – Non è tifoso
- Arisa – Napoli
- Tredici Pietro – Bologna
- Sal Da Vinci – Napoli
- Samurai Jay – Napoli
- Malika Ayane – Milan
- Luchè – Napoli
- Raf – Fiorentina
- Bambole di Pezza – Non sono tifose
- Ermal Meta – Napoli
- Nayt – Non è tifoso
- Elettra Lamborghini – Milan
- Michele Bravi – Non è tifoso
- J-Ax – Juventus
- Enrico Nigiotti – Milan
- Maria Antonietta & Colombre – Non sono tifosi
- Francesco Renga – Milan
- Mara Sattei – Roma
- LDA & Aka7even – Napoli
- Dargen D’Amico – Inter
- Levante – Juventus
- Eddie Brock – Roma
- Patty Pravo – Juventus