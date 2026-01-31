Champions League e Festival Sanremo in contemporanea: è già guerra degli ascolti, per chi tifano i cantanti

Le gare di ritorno dei playoff andranno a sovrapporsi alle prime due serate della kermesse musicale condotta da Carlo Conti, big-match contro campioni

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Meglio Achille Lauro o Lautaro? Yildiz o Fedez? A meno di un mese dagli eventi già si prefigura un derby di ascolti tra le gare dei playoff di Champions League e le serate del Festival di Sanremo: la kermesse musicale, che sarà condotta dal direttore artistico Carlo Conti (tifosissimo della Fiorentina), ovviamente stravincerà la guerra dell’Auditel ma rischia di perdere qualche milione di spettatori per strada.

Le date in contemporanea

Il Festival inizierà martedì 24 febbraio per chiudersi sabato ma le prime due serate si svolgeranno in contemporanea con le partite di ritorno dei playoff di Champions League. Così mentre magari starà cantando il rapper Dargen D’Amico, tifoso sfegatato nerazzurro, a San Siro Thuram farà esplodere lo stadio col Bodo Glimt o il giorno dopo durante l’esibizione dello juventino Levante (o di J-Ax, altro tifosissimo di Madama) all’Ariston si potrà sentire un’esultanza inattesa per una rete di David al Galatasaray.

Il programma dei playoff

Il tutto al netto delle altre sfide di spessore che propongono i playoff. Questo il programma delle gare che si giocheranno durante il Festival.

martedì 24 febbraio, ore 18.45 – Atlético Madrid-Club Brugge

, ore 18.45 – Atlético Madrid-Club Brugge martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Bayer Leverkusen-Olympiacos

martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Inter-Bodø/Glimt

martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Newcastle-Qarabag

mercoledì 25 febbraio, ore 18.45 – Atalanta-Borussia Dortmund

o, ore 18.45 – Atalanta-Borussia Dortmund mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Juventus-Galatasaray

mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Paris Saint-Germain-Monaco

mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Real Madrid-Benfica

Contemporaneamente i 30 artisti in gara si contenderanno la vittoria nella sezione Campioni. Il cast comprende nomi storici – da Patty Pravo a Arisa, da Raf a Francesco Renga – e artisti pop e urban come Fedez & Marco Masini, Tommaso Paradiso, Luchè, Dargen D’Amico, Malika Ayane e molti altri. Previsto un sistema di voto che combina televoto, giuria della stampa (tv e web) e giuria delle radio, modulato in modo diverso nel corso della settimana.

Per chi tifano i cantanti di Sanremo

Non avranno “conflitti di interesse”, vista la prematura eliminazione degli azzurri dalla Champions, i tifosi del Napoli che è la squadra che vanta il maggior numero di sostenitori tra i cantanti del Festival. Questa la lista.

Tommaso Paradiso – Lazio

Chiello – Non è tifoso

Serena Brancale – Napoli

Fulminacci – Non è tifoso

Ditonellapiaga – Non è tifosa

Fedez & Marco Masini – Fedez: Milan / Marco Masini: Fiorentina

Leo Gassmann – Roma

Sayf – Non è tifoso

Arisa – Napoli

Tredici Pietro – Bologna

Sal Da Vinci – Napoli

Samurai Jay – Napoli

Malika Ayane – Milan

Luchè – Napoli

Raf – Fiorentina

Bambole di Pezza – Non sono tifose

Ermal Meta – Napoli

Nayt – Non è tifoso

Elettra Lamborghini – Milan

Michele Bravi – Non è tifoso

J-Ax – Juventus

Enrico Nigiotti – Milan

Maria Antonietta & Colombre – Non sono tifosi

Francesco Renga – Milan

Mara Sattei – Roma

LDA & Aka7even – Napoli

Dargen D’Amico – Inter

Levante – Juventus

Eddie Brock – Roma

Patty Pravo – Juventus