Champions League femminile, trionfa ancora il Lione

Continua il regno del Lione femminile nella UEFA Women’s Champions League. La squadra francese, infatti, ha battuto nella finalissima il Wolfsburg, portando a casa il quinto trofeo consecutivo europeo e il settimo in totale. Un grandioso risultato, per il team più vincente della storia.

Dopo le vittorie consecutive nel 2013 e nel 2014, il Wolfsburg è stato sconfitto in finale tre volte nelle ultime cinque edizioni. Anche stavolta le tedesche non hanno potuto nulla contro il Lione, in vantaggio dopo 25 minuti grazie alla rete di Le Sommer.

Una gara comunque equilibrata quella andata in scena a porte chiuse all’Anoeta Stadium di San Sebastián: il Lione è stato più cinico, ma ha dovuto subire la rete del pareggio di Popp al minuto 58. Il tasso tecnico e l’attenzione nei dettagli della squadra francese hanno però fatto la differenza.

Prima il goal del nuovo vantaggio con Kumagai al 44′, poi il tris al minuto 88, quando la rete di Gunnarsdottir ha chiuso definitivamente la contesa.

Dopo il Bayern Monaco maschile, è il Lione femminile a conquistare la Champions League più strana della storia. Per la società transalpina un’annata grandiosa, considerando anche la semifinale della squadra maschile, ottenuta a sorpresa dopo aver eliminato Juventus e Manchester City.

Due squadre francesi e due squadre tedesche nelle due finali di Champions League: un titolo a testa.

OMNISPORT | 30-08-2020 22:29