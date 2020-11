Champions League: Ferencvaros-Juventus, probabili formazioni

Va in scena oggi Ferencvaros-Juventus, gara valida per la terza giornata del gruppo G di Champions League. I bianconeri, dopo la sconfitta interna con il Barcellona, cercano i tre punti per rilanciarsi.

Pirlo sorride. In difesa si rivede il capitano Chiellini, finalmente recuperato. In avanti dovrebbero giocare Morata e Cristiano Ronaldo. Dybala potrebbe entrare a gara in corso.

Ferencvaros (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Laidouni, Kharatin, Somalia; Zubkov; Isael, Nguen.

Juventus (3-5-2): Szczęsny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo

OMNISPORT | 04-11-2020 08:39