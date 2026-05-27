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CALCIO CHAMPIONS LEAGUE

Arteta vs Luis Enrique, risultato vs gioco – Perché sia PSG, sia Arsenal possono vincere la Champions League

Sabato 30 maggio andrà in scena uno scontro ideologico, oltre che sportivo: l'antica diatriba tra giochisti e risultatisti, con in palio la Champions League

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Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Il 30 maggio 2026, alla Puskas Arena di Budapest andrà in scena l’ultimo atto di questa edizione della Champions League. Una sfida carica di significato e che potrebbe portare al verificarsi di scenari ritenuti quasi impossibili anche solo pochi anni fa. Da un lato, il PSG di Luis Enrique potrebbe bissare la vittoria dell’anno scorso. Dall’altro l’Arsenal di Mikel Arteta potrebbe portarsi a casa una coppa mai vinta, dopo la prima Premier League a distanza di 22 anni dall’ultima volta.

Uno scontro che è arrivato a giocarsi, però, anche sul piano ideologico: da una parte il “risultatismo” di Arteta, dall’altro il “giochismo” di Enrique. Una diatriba vecchia come il gioco del calcio stesso, probabilmente.

Nel video, dopo una breve pubblicità, la nostra analisi per cui sia PSG, sia Arsenal possono vincere la finale di Istanbul di Champions League.

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