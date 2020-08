Champions League, fuori il Celtic: l'Atalanta sorride

Prime sorprese nella nuova Champions League. Chiusa l’edizione più lunga di sempre in virtù dello slittamento per la pandemia di Coronavirus, il torneo per club più importante è ripartito con i turni preliminari della nuova edizione, in attesa del sorteggio della fase a gironi ad ottobre.

Nel secondo turno preliminare, diverse squadre habitués della fase a gironi sono state eliminate a sorpresa, con possibili novità e prime volte nei gruppi che si definiranno nelle prossime settimane con il terzo turno preliminare e poi i playoff.

Fuori dopo i supplementari il Viktoria Plzen, contro l’AZ Alkmaar che spera di raggiungere l’Ajax nella fase a gironi. Eliminato anche il Ludogorets, battuto dal Midtjylland, riuscito ad arrivare alla fase a gironi della Champions qualche anno fa, tanto da sfidare la Juventus. Fuori anche il Legia Varsavia e avanti l’Omonia, squadra cipriota.

Quella che appare essere la sorpresa più grande è però l’eliminazione del Celtic: la formazione scozzese, ancora una volta Campione del proprio torneo, è stata eliminata dal Ferencvaros.

Il glorioso club ungherese, tornato in auge nelle ultime stagioni, punta a tornare in Champions 25 anni dopo l’ultima partecipazione alla fase a gironi.

Per il Celtic, invece si tratta della terza eliminazione di fila prima dei gruppi, che fa felice l’Atalanta: grazie al flop dei biancoverdi, infatti, la squadra di Gian Piero Gasperini scala in terza fascia in vista del sorteggio della fase a gironi in programma il 1° ottobre ad Atene.

OMNISPORT | 26-08-2020 23:03