Champions League: Arsenal solo in vetta, Mbappé e Vitinha da urlo, crolla clamorosamente il Liverpool

Serata ricca di gol e colpi di scena: i gunners schiantano il Bayern Monaco e restano soli al comando. Mbappé ne fa quattro, Vitinha tre. Tracollo casalingo del Liverpool

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La quinta giornata della fase campionato di Champions League va in archivio con una valanga di reti e risultati a sorpresa. La certezza è l’Arsenal, che fa suo il big match di serata contro il Bayern Monaco e resta sola in vetta. Mbappé esagera siglando un poker personale che vale tre punti al Real Madrid, il PSG ne fa cinque trascinato da Vitinha, l’Arsenal cade malissimo incassando quattro reti in casa.

Arsenal a punteggio pieno

Dopo cinque giornate della fase campionato della Champions League, è l’Arsenal l’unica squadra ancora a punteggio pieno. I Gunners, primi anche in Premier League, schiantano 3-1 il Bayern Monaco in casa grazie alle reti di Timber, Madueke e Martinelli (errore clamoroso di Neur), che vanificano il gol del momentaneo 1-1 firmato dal giovane prodigio Lennart Karl, che sigla il primo di questa Champions alla squadra di Mikel Arteta. Dominio degli inglesi, che concedono appena due tiri in porta ai bavaresi e mettono una grossissima ipoteca sulla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

PSG a valanga

Alle spalle dell’Arsenal, il quartetto a 12 punti composto dall’Inter, sconfitta dall’Atletico al Metropolitano, e da Bayern Monaco, PSG e Real Madrid. Se dei bavaresi abbiamo già detto, i parigini campioni in carica vincono in rimonta 5-3 contro il Tottenham, illuso da Richarlison prima dello show di Vitinha, che ne fa due a cavallo dell’intervallo e chiude i conti dal dischetto al 76’. Nel mezzo, i gol di Fabian Ruiz e Pacho e la doppietta dell’ex di giornata ed ex Juventus, Kolo Muani.

Mbappé senza freni

Fa tutto, invece, Kylian Mbappé nell’inferno del Georgios Karaiskakis Stadium che vede il Real Madrid strappare, non senza affanni, i tre punti all’Olympiakos grazie al poker personale dell’ex PSG, che ne fa tre in sette minuti, dal 22′ al 29′ e chiude i giochi al 15′ della ripresa. Di Chiquinho dopo appena 8’ il vantaggio dei padroni di casa che trovano il gol anche con l’ex Inter Taremi e con El Kaabi, per il 3-4 finale in favore degli spagnoli di Xabi Alonso.

Tonfo clamoroso del Liverpool

A 10 punti c’è lo Sporting CP, che raggiunge il Chelsea, il Borussia, il City e l’Atalanta vittoriosa a Francoforte, grazie alle tre reti rifilate al Club Brugge grazie ai gol di Quenda, Luis Suarez e Trincao. Resta a nove punti, cadendo rovinosamente davanti al proprio pubblico, il Liverpool, che ad Anfield ne prende quattro dal PSV Eindhoven (gol di Perisic, Til e doppietta di Driouech ad annullare l’1-1 di Szoboszlai). Vince 3-2 e trova il primo successo stagionale in Champions, il Copenhagen contro il Kairat. Pareggio, infine, tra Pafos e Monaco, che va due volte avanti, ma si fa recuperare dal gol di un redivivo David Luiz e dalla sfortunata autorete all’88’ di Salisu.