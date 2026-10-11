Champions League: gli arbitri delle italiane, che brutti ricordi per il Napoli, all'Inter poteva andare meglio

Il tedesco Siebert dirige gli azzurri in casa del Villarreal, il norvegese Saggi, che non ha molta esperienza internazionale, per Chivu. Guida per Galatasaray-Barcellona

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il designatore dell’Uefa Roberto Rosetti ha scelto gli arbitri per le gare del martedì della seconda giornata della Phase di Champions League, quando saranno impegnate due delle 4 squadre italiane, ovvero Inter e Napoli.

Arbitro inesperto per l’Inter

Non è andata benissimo all’Inter, che alle 21 affronta a San Siro il Bruges dopo il ko per 1-0 col Real Madrid nella prima giornata. A dirigere il match sarà il norvegese Roggi, coadiuvato dagli assistenti Dale e Haukåsen con Kringstad e gli spagnoli del Cerro Grande al Var e Soto Grado all’Avar

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Classe ’92, Rohit Saggi, norvegese, oltre ad arbitrare stabilmente nella massima serie del suo opaese (Eliteserien), dirige dallo scorso annno anche incontri europei di Champions League, Europa League e Nations League, ma non ha una grande esperienza internazionale. Oltre al calcio, opera nel mondo aziendale in Norvegia come consulente manageriale e CEO di Zebra Consulting. Due anni fa arbitrò Bologna-Shakhtar.

Il tedesco Siebert

E’ ben più esperto l’arbitro designato per Villarreal-Napoli (sempre martedì alle 21) con gli azzurri chiamati a riscattare la sconfitta al Maradona con l’Arsenal (0-1). Dirigerà il match il tedesco Daniel Siebert, che però non evoca bei ricordi. Siebert sarà coadiuvato dagli assistenti Seidel e Foltyn con Burda IV uomo, Storks al Var e Dankert all’Avar.

I precedenti col Napoli

Daniel Siebert è un arbitro tedesco di 42 anni, nato a Berlino il 4 maggio 1984. Ha iniziato ad arbitrare a soli 14 anni e ha scalato progressivamente le categorie del calcio tedesco, arrivando in Bundesliga nel 2012. È internazionale Fifa dal 2014 e appartiene al gruppo Elite della Uefa. Nel corso della sua carriera ha diretto oltre 200 partite di Bundesliga e ha maturato una grande esperienza nelle competizioni internazionali: ha arbitrato ai Mondiali 2022 in Qatar, a Euro 2020 e a Euro 2024, oltre a numerose gare di Champions League.

Tra i suoi traguardi figurano anche la finale di DFB-Pokal 2023 e la Nations League Final Four del 2021. Il 30 maggio 2026 ha raggiunto il punto più alto della carriera, dirigendo la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal alla Puskas Arena di Budapest, la sua prima finale in una competizione Uefa ma l’ultima volta che ha arbitrato il Napoli finì malissimo: 6-2 per il Psv in Champions nella passata stagione, Lucca fu espulso e furono negati due rigori ai partenopei. Nel 2021 diresse invece Napoli-Granada 2-1 in Europa League.

Guida per Galatasaray-Barcellona

Designato anche un arbitro italiano, ovvero Marco Guida che sarà impegnato allAli Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul per Galatasaray-Barcellona. Il fischietto napoletano sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti con Maresca IV uomo, Di Bello al Var e Di Paolo all’Avar.

Le altre partite

Questi gli arbitri per le altre partite di Champions di martedì

Le designazioni della 2ª giornata di Champions League

LENS-SPORTING (ore 18:45)

Arbitro: Pajač

VAR: Bebek

SABAH BAKU-SLAVIA PRAGA (ore 18:45)

Arbitro: Gishamer

VAR: Kijas

ATLETICO MADRID-MANCHESTER UNITED (ore 21:00)

Arbitro: Nyberg

VAR: van Boekel

ARSENAL-LILLE (ore 21:00)

Arbitro: Zwayer

VAR: Schröder

VIKING-BAYERN MONACO (ore 21:00)

Arbitro: Kabakov

VAR: Van Driessche

LIPSIA-PSV (ore 21:00)

Arbitro: Walsh

VAR: Dallas