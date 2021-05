Champions League: gli arbitri delle semifinali di ritorno

C’è un pizzico d’Italia in Champions League. Nonostante non figuri nessuna formazione del nostro campionato, sarà l’arbitro italiano Daniele Orsato a dirigere la semifinale di ritorno di Champions League tra Chelsea e Real Madrid in programma mercoledì a Londra (ore 21) allo Stamford Bridge.

Orsato sarà coadiuvato da una squadra tutta made in Italy: gli assistenti saranno Alessandro Giallatini e Fabiano Preti, mentre per il quarto uomo è stato scelto Davide Massa. Al Var Massimiliano Irrati, mentre l’assistente Var sarà Marco Guida.

Per la semifinale di ritorno tra Manchester City e PSG di domani è stato invece designato l’arbitro olandese Björn Kuipers.

OMNISPORT | 03-05-2021 12:45