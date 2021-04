Champions League, i convocati di Pochettino: Out Icardi e Marquinhos

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera contro il Bayern: tornano in gruppo Florenzi e Verratti, ancora out Icardi e Marquinhos.

PORTIERI: Keylor Navas, Sergio Rico, Yanis SaidanI

DIFENSORI: Mitchel Bakker, Abdou Diallo, Timothée Pembélé, Presnel Kimpembe, Alessandro Florenzi, Colin Dagba, Thilo Kehrer

CENTROCAMPISTI: Rafinha, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Abdoulaye Kamara, Leandro Paredes, Marco Verratti, Pablo Sarabia

ATTACCANTI: Neymar, Julian Draxler, Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Moise Kean, Kenny Nagera

OMNISPORT | 13-04-2021 13:05