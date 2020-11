Champions League, i risultati: Barcellona di misura, PSG ko

Bene le italiane: bel pareggio della Lazio in casa dello Zenit, mentre la Juventus fa un sol boccone del Ferencvaros. Ma la serata di Champions League si caratterizza anche per il clamoroso ko del Manchester United, battuto dall’Istanbul Basaksehir, al suo primo successo nella storia nei gironi.

Ko anche il PSG, rimontato dal Lipsia, che si prende dunque la rivincita della semifinale della scorsa edizione: non basta Di Maria, che sbaglia anche un rigore. Il Barcellona ha la meglio sulla Dinamo Kiev di misura. Il solito Haaland trascina il Borussia Dortmund alla vittoria in casa del Bruges. Grande rimonta in 10 del Siviglia contro il Krasnodar: da 0-2 a 3-2.

I risultati di Champions League, terza giornata

GRUPPO E

CHELSEA-RENNES 3-0 [10′ rig. Werner, 41′ rig. Werner, 50′ Abraham]

SIVIGLIA-KRASNODAR 3-2 [17′ Suleymanov (K), 21′ Berg (K), 42′ Rakitic (S), 69′ En-Nesyri (S), 72′ En-Nesyri (S)]

GRUPPO F

ZENIT-LAZIO 1-1 [32′ Erokhin (Z), 82′ Caicedo (L)] – Clicca qui per il report completo del match

BRUGES-BORUSSIA DORTMUND 0-3 [14′ T. Hazard, 18′ Haaland, 32′ Haaland]

GRUPPO G

BARCELLONA-DINAMO KIEV 2-1 [5′ rig. Messi (B), 65′ Piqué (B), 75′ Tsygankov (D)]

FERENCVAROS-JUVENTUS 1-4 [6′ Morata (J), 60′ Morata (J), 72′ Dybala (J), 81′ Dvali (J), 90′ Boli (F)] – Clicca qui per il report completo del match

GRUPPO H

ISTANBUL BASAKSEHIR-MANCHESTER UNITED 2-1 [12′ Ba (I), 40′ Visca (I), 43′ Martial (M)]

LIPSIA-PSG 2-1 [6′ Di Maria (P), 41′ Nkunku (L), 57′ rig. Forsberg (L)]

OMNISPORT | 04-11-2020 23:18