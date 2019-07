Champions League, i risultati del primo turno

Si sono giocate in serata le gare d'andata del primo turno di qualificazione di Champions League. Buona vittoria del Celtic a Sarajevo, gli scozzesi si impongono per 3-1. Passo falso del Dudelange, che non va oltre il 2-2 contro i maltesi del Valletta. Stella Rossa bloccata in Lituania, l'Astana piega di misura i rumeni del Cluj.

FC Astana (Kaz)- CFR Cluj (Rou) 1-0

Ararat-Armenia (Arm)-AIK Stockholm (Swe) 2-1

HJK (Fin)-HB Torshavn (Fai) 3-0

Kalju (Est)-Shkendija (Mkd) 0-1

Sarajevo (Bih)-Celtic (Sco) 1-3

Dudelange (Lux)- Valletta (Mlt) 2-2

Suduva (Ltu)-Stella Rossa (Srb) 0- 0

TNS (Wal)-KF Feronikeli (Kos)2-2

