Champions League, i sorteggi: come funziona, data, orario, tv e la posizione di Inter, Juventus, Atalanta e Napoli

Manca una giornata al termine della League Phase della Champions League, poi si passerà ai sorteggi dei playoff: dove vederli in tv e come funzionano

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Il nuovo format della Champions League si conferma estremamente avvincente. Manca una giornata alla fine della League Phase e sono poche le squadre già qualificate agli ottavi o eliminate. Arsenal e Bayern Monaco sono le uniche due squadre sicure della qualificazione diretta agli ottavi, mentre Kairat, Eintracht Francoforte, Villarreal e Slavia Praga sono eliminate. Di tutto il quadro dell’ultima giornata, solamente una partita non sarà decisiva, Arsenal-Kairat. Nel mezzo, una marea di squadre che ancora possono sognare gli ottavi e gli spareggi. Nell’ultima giornata si deciderà tutto, per poi passare ai sorteggi dei playoff.

Sorteggio Champions League: dove vederlo in tv e in streaming

I sorteggi per i playoff di Champions League sono in programma per venerdì 30 gennaio alla Casa del calcio europei di Nyon, in Svizzera alle 12. Un’ora dopo, alle 13, andrà in scena quello della Europa League. Sarà possibile seguire entrambi i sorteggi in tv e in streaming sulle reti e le app di Sky, dunque NOW e Sky Go. I sorteggi saranno trasmessi anche dalla Uefa e si potranno vedere gratuitamente sul sito e l’app ufficiale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come funziona il sorteggio di Champions League

Le protagoniste del sorteggio saranno le squadre che termineranno la League Phase dalla nona alla ventiquattresima posizione. Questo gruppone, come nella scorsa edizione, verrà diviso in due: le squadre classificate dalla nona alla sedicesima classificata formeranno quattro coppie di teste di serie che verranno accoppiate con le non teste di serie, dunque le squadre che concluderanno la League Phase tra il diciassettesimo e il ventiquattresimo posto. Non cambiano le regole neanche per quanto riguardano i possibili derby. Infatti due squadre della stessa nazione potrebbero affrontarsi ai playoff, oppure giocare contro una squadra già affrontata in League Phase.

La situazione delle italiane

A una giornata dalla fine, tre italiane su quattro sono sicure di un posto ai playoff, e possono ancora sperare nella qualificazione diretta agli ottavi. Inter, Atalanta e Juventus sono in quel gruppone a ridosso dell’ottavo posto: dal sesto al quindicesimo posto c’è solo un punto di differenza e nell’ultima giornata della League Phase può accadere di tutto. Inter e Atalanta hanno già assaporato la top 8. I nerazzurri l’hanno persa dopo le tre sconfitte consecutive contro Liverpool, Atletico Madrid e Arsenal. La squadra di Palladino era addirittura al terzo posto all’intervallo della partita casalinga contro l’Athletic Club. La sconfitta finale poi ha fatto sprofondare i bergamaschi al tredicesimo posto. Percorso diverso per la Juventus che ha completato una bella rimonta e ora a Montecarlo si gioca la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi. L’unica italiana che rischia l’eliminazione è il Napoli. Il pareggio a Copenaghen è stata una mazzata e ora gli azzurri sono fuori dalle prime ventiquattro. Sarà decisiva l’ultima sfida al Maradona contro il Chelsea.