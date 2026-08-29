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CALCIO CHAMPIONS LEAGUE

Champions League, il calendario completo di Inter, Napoli, Roma e Como con date e orari: Mourinho alla prima giornata

L'Uefa ha ufficializzato tutte le partite della prima fase, gli azzurri debuttano con l'Arsenal al Maradona, la Roma fa visita al Fenerbahce, il Como parte con il Lipsia

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Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La UEFA ha reso noto il calendario completo di Champions League, dopo il sorteggio di giovedì scorso. La prima italiana a scendere in campo sarà l’Inter, che sarà subito di scena a Madrid contro il Real martedì 8 settembre alle 21. Il giorno dopo toccherà al Napoli, al Maradona contro l’Arsenal, mentre giovedì 10 la Roma di Gasperini giocherà in Turchia contro il Fenerbahce alle 18.45 e il Como ospiterà il Lipsia al Sinigaglia.

Il programma della prima giornata di Champions League

Martedì 8 settembre, ore 18:45 AEK Atene-LASK18:45 Club Brugge-Aston Villa21:00 Borussia Dortmund-Villarreal21:00 Porto-Manchester City21:00 Lille-Real Betis21:00 Real Madrid-Inter
Mercoledì 9 settembre, ore 18:45 Barcellona-Feyenoord18:45 Stoccarda-Viking21:00 Liverpool-Atletico Madrid 21:00 Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava 21:00 Sporting Lisbona-Galatasaray 21:00 Napoli-Arsenal
Giovedì 10 settembre ore 18:45 Fenerbahce-Roma 18:45 PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk 21:00 Como-RB Lipsia 21:00 Bayern Monaco-Bodo/Glimt21:00 Manchester United-Qarabag21:00 Slavia Praga-Lens

Il calendario dell’Inter

Martedì 8 settembre 2026, ore 21:00 — Real Madrid-Inter
Martedì 13 ottobre 2026, ore 21:00 Inter-Club Brugge
Mercoledì 21 ottobre 2026, ore 21:00 Inter-Shakhtar Donetsk
Martedì 3 novembre 2026, orore 21:00 — Feyenoord-Inter
Mercoledì 25 novembre 2026, ore 21:00 — Inter-Stoccarda
Mercoledì 9 dicembre 2026, ore 21:00 — Borussia Dortmund-Inter
Martedì 19 gennaio 2027, ore 21:00 — Inter-Liverpool
Mercoledì 27 gennaio 2027, ore 21:00 — Slovan Bratislava-Inter –

Il calendario del Napoli

9 settembre – 21.00 – Napoli-Arsenal
13 ottobre – 21.00 Villarreal-Napoli
20 ottobre – 21.00 Napoli-Bodo
4 novembre – 21.00 – Porto-Napoli
24 novembre – 21.00 – Man City-Napoli
8 dicembre – 21.00 – Napoli-Brugge
20 gennaio – 18.45 – Sabah-Napoli
27 gennaio – 21.00 – Napoli-Viking

Il calendario della Roma

giovedì 10 settembre ore 18.45 – Fenerbahce-Roma
mercoledì 14 ottobre ore 21 – Roma-Real Madrid –
martedì 20 ottobre ore 21 – Roma-Slovan Bratislava –
martedì 3 novembre ore 21- Manchester United-Roma
mercoledì 25 novembre ore 21 – Psg-Roma
martedì 8 dicembre ore 21 – Roma-Sporting Lisbona
martedì 19 gennaio ore 21 – Aek Atene-Roma –
mercoledì 27 gennaio ore 21 – Roma-Lille

Il calendario del Como

giovedì 10 settembre ore 21 – Como-Lipsia,
mercoledì 14 ottobre ore 18.45 Feyenoord-Como,
mercoledì 21 ottobre ore 18.45 – Como-Manchester United,
mercoledì 4 novembre ore 21 – Lens-Como
martedì 24 novembre ore 21 – Como-Aek Atene,
mercoledì 9 dicembre ore 18.45 – Betis-Como,
mercoledì 20 gennaio ore 21 – Como-Psg,
mercoledì 27 gennaio ore 21 – Barcellona-Como

Champions League, il calendario completo di Inter, Napoli, Roma e Como con date e orari: Mourinho alla prima giornata Ansa

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