Champions League, il calendario completo di Inter, Napoli, Roma e Como con date e orari: Mourinho alla prima giornata

La UEFA ha reso noto il calendario completo di Champions League, dopo il sorteggio di giovedì scorso. La prima italiana a scendere in campo sarà l’Inter, che sarà subito di scena a Madrid contro il Real martedì 8 settembre alle 21. Il giorno dopo toccherà al Napoli, al Maradona contro l’Arsenal, mentre giovedì 10 la Roma di Gasperini giocherà in Turchia contro il Fenerbahce alle 18.45 e il Como ospiterà il Lipsia al Sinigaglia.
- Il programma della prima giornata di Champions League
- Il calendario dell'Inter
- Il calendario del Napoli
- Il calendario della Roma
- Il calendario del Como
Il programma della prima giornata di Champions League
Martedì 8 settembre, ore 18:45 AEK Atene-LASK18:45 Club Brugge-Aston Villa21:00 Borussia Dortmund-Villarreal21:00 Porto-Manchester City21:00 Lille-Real Betis21:00 Real Madrid-Inter
Mercoledì 9 settembre, ore 18:45 Barcellona-Feyenoord18:45 Stoccarda-Viking21:00 Liverpool-Atletico Madrid 21:00 Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava 21:00 Sporting Lisbona-Galatasaray 21:00 Napoli-Arsenal
Giovedì 10 settembre ore 18:45 Fenerbahce-Roma 18:45 PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk 21:00 Como-RB Lipsia 21:00 Bayern Monaco-Bodo/Glimt21:00 Manchester United-Qarabag21:00 Slavia Praga-Lens
Il calendario dell’Inter
Martedì 8 settembre 2026, ore 21:00 — Real Madrid-Inter
Martedì 13 ottobre 2026, ore 21:00 Inter-Club Brugge
Mercoledì 21 ottobre 2026, ore 21:00 Inter-Shakhtar Donetsk
Martedì 3 novembre 2026, orore 21:00 — Feyenoord-Inter
Mercoledì 25 novembre 2026, ore 21:00 — Inter-Stoccarda
Mercoledì 9 dicembre 2026, ore 21:00 — Borussia Dortmund-Inter
Martedì 19 gennaio 2027, ore 21:00 — Inter-Liverpool
Mercoledì 27 gennaio 2027, ore 21:00 — Slovan Bratislava-Inter –
Il calendario del Napoli
9 settembre – 21.00 – Napoli-Arsenal
13 ottobre – 21.00 Villarreal-Napoli
20 ottobre – 21.00 Napoli-Bodo
4 novembre – 21.00 – Porto-Napoli
24 novembre – 21.00 – Man City-Napoli
8 dicembre – 21.00 – Napoli-Brugge
20 gennaio – 18.45 – Sabah-Napoli
27 gennaio – 21.00 – Napoli-Viking
Il calendario della Roma
giovedì 10 settembre ore 18.45 – Fenerbahce-Roma
mercoledì 14 ottobre ore 21 – Roma-Real Madrid –
martedì 20 ottobre ore 21 – Roma-Slovan Bratislava –
martedì 3 novembre ore 21- Manchester United-Roma
mercoledì 25 novembre ore 21 – Psg-Roma
martedì 8 dicembre ore 21 – Roma-Sporting Lisbona
martedì 19 gennaio ore 21 – Aek Atene-Roma –
mercoledì 27 gennaio ore 21 – Roma-Lille
Il calendario del Como
giovedì 10 settembre ore 21 – Como-Lipsia,
mercoledì 14 ottobre ore 18.45 Feyenoord-Como,
mercoledì 21 ottobre ore 18.45 – Como-Manchester United,
mercoledì 4 novembre ore 21 – Lens-Como
martedì 24 novembre ore 21 – Como-Aek Atene,
mercoledì 9 dicembre ore 18.45 – Betis-Como,
mercoledì 20 gennaio ore 21 – Como-Psg,
mercoledì 27 gennaio ore 21 – Barcellona-Como