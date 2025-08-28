Champions League: il cammino di Inter, Napoli, Juve e Atalanta. Sorteggio non proibitivo ma con varie insidie

Ecco il cammino delle italiane nella massima competizione continentale. Non mancano i big match per le nostre, sebbene ci siano margini di qualificazione per tutte.

La Champions League ha una nuova formula che è attiva ormai da due anni. Non essendoci più i gironi, è diventato di fatto un tutti contro tutti nel quale però il calendario assume un valore decisamente rilevante. Non mancano i big match per le italiane impegnate nella massima competizione continentale. Ecco il programma completo di Inter, Napoli, Juve e Atalanta.

Il percorso dell’Inter

La pallina dell’Inter l’ha pescata Zlatan Ibrahimovic, ex nerazzurro ma dal cuore rossonero. La squadra di Cristian Chivu non è stata fortunatissima, considerando che partiva dalla seconda fascia. Sul suo cammino, infatti, ci saranno Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa), Union Saint Gilloise (fuori).

Insomma, tra il team di Arne Slot e la visita a casa di Diego Simeone, ci sarà da divertirsi. Ma da finalisti della scorsa edizione, i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per approdare al turno successivo. Magari anche direttamente bypassando i playoff.

Il percorso della Juventus

Non proibitivo il percorso della Juventus. La Vecchia Signora ha impegni che sono alla sua portata. La sfida più affascinante è al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Ma la formazione di Igor Tudor può fare punti potenzialmente contro chiunque. Le altre avversarie dei bianconeri sono Borussia Dortmund (casa),Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo Glimt (fuori), Pafos (casa) e Monaco (fuori).

Il percorso del Napoli

Antonio Conte ha la sua grande chance per fare il salto di qualità pure in Europa. La partenza non è male. Nella prima fase, i partenopei se la vedranno contro Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht (casa), Benfica (fuori), Spoting (casa), PSV (fuori), Qarabag (casa), Copenhagen (fuori). Le partite più belle e potenzialmente complicate sono contro le inglesi. Tra Maresca e Guardiola, ci attendono confronti affascinanti per i campioni d’Italia. La curiosità è anche per il ritorno di De Bruyne all’Etihad Stadium.

Il percorso dell’Atalanta

Non è andata male all’Atalanta, tenendo conto della posizione in cui partivano gli orobici. La Champions League della squadra di Ivan Juric vedrà nella prima fase le gare contro Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fuori), Bruges (casa), Francoforte (fuori), Slavia Praga (casa), Marsiglia (fuori), Atletico Bilbao (casa) e Union SG (fuori). Le insidie più grandi arrivano dalla media fascia con Bruges e Eintracht da non sottovalutare.

Le date della fase campionato

1^ giornata: 16–18 settembre 2025

2^ giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025

3^ giornata: 21/22 ottobre 2025

4^ giornata: 4/5 novembre 2025

5^ giornata: 25/26 novembre 2025

6^ giornata: 9/10 dicembre 2025

7^ giornata: 20/21 gennaio 2026

8^ giornata: 28 gennaio 2026