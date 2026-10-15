Champions League, il giorno nero dell’Italia in Europa: Liverpool show, il Fenerbahçe di Lukaku crolla. La classifica dopo due giornate

Quattro sconfitte su quattro per le italiane, mai tutte ko nello stesso turno di Champions League. Liverpool e Aston Villa segnano sei gol, mentre il PSG supera il Manchester City e il Bodø/Glimt sorprende il Dortmund.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La seconda giornata della Champions League si chiude con una serata da dimenticare per il calcio italiano: Napoli, Inter, Como e Roma perdono tutte, un risultato mai verificatosi prima nella storia della competizione. Fuori dai confini nazionali, invece, lo spettacolo non manca, tra il 6-3 del Liverpool sul campo del LASK, il 6-0 dell’Aston Villa contro il Fenerbahçe e il successo del PSG sul Manchester City. Cade anche il Borussia Dortmund, battuto in Norvegia dal Bodo/Glimt, mentre il Betis supera il Porto al termine di una partita ricca di emozioni. Dopo due turni, alcune squadre sono già a punteggio pieno, mentre altre devono ancora conquistare i primi punti. Ecco i risultati più importanti e la situazione nella fase campionato.

Italia, una notte senza precedenti: quattro sconfitte su quattro

Il dato che pesa maggiormente è quello delle italiane: Napoli, Inter, Como e Roma escono tutte sconfitte dalla seconda giornata. Non era mai successo che le quattro squadre del nostro Paese perdessero nello stesso turno di Champions League. Il bilancio complessivo è di 14 gol subiti contro appena nove realizzati, con tre partite compromesse dopo essere passate in vantaggio. Il Napoli cade 3-1 contro il Villarreal, l’Inter perde 4-3 sul campo del Club Brugge e il Como viene rimontato dal Feyenoord, che si impone 3-2 a Rotterdam. Ancora più amaro il finale della Roma, raggiunta sul 3-3 dal Real Madrid all’85’ e poi battuta 4-3 al novantesimo.

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PSG da applausi: il Manchester City cade 4-2

La sfida più attesa della serata premia il PSG, capace di imporsi per 4-2 sul campo del Manchester City. La formazione francese indirizza la gara già nel primo tempo, trovando tre reti con Doué, Dembélé e Vitinha e mettendo in difficoltà la squadra di Maresca con un calcio rapido e incisivo. Haaland prova a riaprire la partita con una doppietta, ma al 62’ Akliouche firma il quarto gol parigino. Donnarumma, di fronte alla sua ex squadra, vive una serata complicata, anche se nel finale riesce a neutralizzare un rigore di Ferran Torres. Il PSG resta così a punteggio pieno dopo due giornate, mentre per il Manchester City arriva la prima sconfitta europea della stagione.

Liverpool scatenato: sei gol al LASK

Spettacolo anche alla Raiffeisen Arena di Linz, dove il Liverpool supera il LASK per 6-3 in una partita con nove reti complessive. Protagonista assoluto è Barcola, autore di una tripletta, mentre Araujo, Frimpong e il giovane Koumas completano il tabellino dei marcatori dei Reds. La squadra inglese produce numerose occasioni e chiude con 26 conclusioni, confermando la propria capacità di creare pericoli anche attraverso un ampio turnover. Al LASK non bastano la doppietta di Flecker e il gol di Ljubicic per evitare la seconda sconfitta consecutiva. Il Liverpool sale a sei punti e si conferma tra le squadre più convincenti di questo avvio di competizione.

Aston Villa travolgente: il Fenerbahçe crolla 6-0

Il risultato più pesante della serata arriva a Birmingham, dove l’Aston Villa rifila un netto 6-0 al Fenerbahçe. La squadra di Emery domina la partita e sblocca il risultato con Manzambi al 12’, prima della doppietta di Nicolas Jackson, a segno al 31’ e al 39’. Nella ripresa Barkley firma altre due reti in rapida successione, mentre Tammy Abraham chiude i conti al 90’. La formazione turca riesce a rendersi pericolosa soltanto a tratti, colpendo anche un palo con Aydin nel primo tempo, ma non trova le contromisure per arginare gli avversari. Anche i Villans raggiungono quota sei punti e si candidano a essere una delle sorprese di questo inizio di Champions.

Il Bodo/Glimt sorprende il Dortmund, il Betis piega il Porto

Tra gli altri risultati spicca la vittoria del Bodo/Glimt, che supera 1-0 il Borussia Dortmund grazie al sinistro di Sjovold al 52’. I norvegesi sfruttano il fattore campo e mettono in difficoltà i tedeschi, conquistando il primo successo nella competizione dopo il pareggio della giornata inaugurale. Partita altrettanto movimentata a Siviglia, dove il Real Betis batte il Porto 3-2: dopo il vantaggio spagnolo di Ezzalzouli, i portoghesi ribaltano temporaneamente il risultato con Veiga e Omorodion, ma Hernandez e il rigore di Isco all’84’ consegnano i tre punti agli andalusi. Lo Stoccarda supera invece 3-0 lo Slovan Bratislava, mentre lo Shakhtar Donetsk batte l’AEK Atene per 3-1.

Champions League, la situazione dopo due giornate

Dopo i primi due turni, Liverpool, PSG, Aston Villa e Stoccarda sono tra le squadre che hanno raccolto sei punti, confermando un avvio positivo. Anche il Real Betis festeggia la seconda vittoria consecutiva, mentre lo Shakhtar sale a quattro punti dopo il successo sull’AEK. Il Borussia Dortmund perde invece l’imbattibilità, ma resta da valutare il peso di questo stop nel percorso verso la fase a eliminazione diretta. Per le italiane, il quadro è più complicato: le sconfitte di Napoli, Inter, Como e Roma impongono una reazione già nei prossimi appuntamenti. Con una fase campionato ancora lunga, la classifica resta aperta, ma il turno appena concluso rappresenta un campanello d’allarme per il movimento italiano.

I risultati in sintesi:

Lask-Liverpool 3-6. Marcatori: Araujo 22’ (L), Barcola 24’ (L), Barcola 37’ (L), Frimpong 51’ (L), Ljubicic (Lask), Barcola 66’ (L), Koumas 72’ (L), Flecker 74’ (Lask), Flecker 77’ (Lask).

Marcatori: Araujo 22’ (L), Barcola 24’ (L), Barcola 37’ (L), Frimpong 51’ (L), Ljubicic (Lask), Barcola 66’ (L), Koumas 72’ (L), Flecker 74’ (Lask), Flecker 77’ (Lask). Aston Villa-Fenerbahce 6-0. Marcatori: Manzambi 12’, Jackson 31’, Jackson 39’, Barkley 68’, Barkley 72’, Abraham 90’.

Marcatori: Manzambi 12’, Jackson 31’, Jackson 39’, Barkley 68’, Barkley 72’, Abraham 90’. Slovan Bratislava-Stoccarda 0-3. Marcatori: Undav 29’, Sandro Cruz 64’ (Aut), Demirovic 90’

Marcatori: Undav 29’, Sandro Cruz 64’ (Aut), Demirovic 90’ Bodo Glimt-Borussia Dortmund 1-0. Marcatori: Sjovold 52’

Marcatori: Sjovold 52’ Manchester City-Psg 2-4. Marcatori: Doue 13’ (P), Dembele 15’ (P), Vitinha 32’ (P), Haaland 53’ (M), Akliouche 62’ (P), Haaland 75’ (M)

Marcatori: Doue 13’ (P), Dembele 15’ (P), Vitinha 32’ (P), Haaland 53’ (M), Akliouche 62’ (P), Haaland 75’ (M) Real Betis-Porto 3-2. Marcatori: Ezzalzouli 47’ (R), Veiga 54’ (P), Omorodion 61’ (P), Hernandez 74’ (R), Isco (P) 84’ rig.

Marcatori: Ezzalzouli 47’ (R), Veiga 54’ (P), Omorodion 61’ (P), Hernandez 74’ (R), Isco (P) 84’ rig. Shakhtar-Aek Atene 3-1. Marcatori: Majer 28’ (A), Pedrinho 34’ (S), Vinicius Tobias 80’ (S), Mendoza 86’ (S).

Champions League: la classifica completa