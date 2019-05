Champions League, il punto sulle italiane nei gironi

Il campionato di Serie A 2018-2019 si è concluso senza sorprese, almeno nella corsa ai posti per la Champions League. Con più o meno fatica, Atalanta e Inter hanno rispettato il pronostico battendo Sassuolo ed Empoli e chiudendo il campionato rispettivamente in terza e quarta posizione. Milan beffato quindi nonostante la vittoria sulla Spal e costretto ad accontentarsi del quinto posto che vuol dire ammissione diretta alla fase a gironi di Europa League. Stesso destino per la Lazio che ha trionfato in Coppa Italia, rendendo vano il settimo posto del Torino, mentre la Roma, sesta classificata, dovrà partire dai preliminari di Europa League.

A questo punto, oltre che sul mercato, le attenzioni dei tifosi sono già proiettate sulla prossima stagione delle Coppe Europee. Anche se Champions ed Europa League 2018-2019 devono ancora concludersi, è già tutto chiaro per quanto riguarda le fasce delle fasi a gironi delle edixioni che si concluderanno rispettivamente ad Istanbul e a Danzica.

La Juventus è testa di serie in quanto campione d’Italia e finirà in prima fascia insieme alle formazioni campioni nazionali di Spagna, Inghilterra, Germania, Francia e Russia oltre che alle vincenti delle attuali edizioni di Champions e Europa League, quindi una tra Liverpool e Tottenham e una tra Chelsea e Arsenal.

Ne consegue che la seconda fascia, quella in cui sarà inserito il Napoli, sarà comunque temibile perché oltre agli azzurri e alle perdenti delle finali ci saranno lo Shakhtar Donetsk, ma soprattutto Borussia Dortmund e le due squadre di Madrid, l’Atletico e il Real, quest’ultimo per la prima volta in seconda dopo aver vinto le ultime tre edizioni.

L’Inter farà parte della terza fascia dove sono già certe di comparire Benfica, Bayer Leverkusen, Salisburgo e Valencia. Per gli altri posti bisognerà aspettare l’esito di preliminari e playoff estivi. Per l’Atalanta, allo storico debutto nella manifestazione più importante e più ricca, inevitabile inserimento in quarta con girone di ferro quasi certo. Sicure di essere in quarta al momento Lokomotiv Mosca, Genk, Galatasaray, Lipsia e Lilla.

In Europa League, Roma sicura di essere testa di serie in caso di qualificazione alla fase a gironi. Lazio tra prima e seconda fascia, Milan sospeso tra terza e quarta, ma i rossoneri sono ancora in attesa del giudizio dell’Uefa sul Fair Play Finanziario: il rischio di esclusione non va escluso.



SPORTAL.IT | 27-05-2019 14:24