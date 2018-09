Champions League, in chiaro un'italiana al mercoledì: il programma

“Costretti” a sottoscrivere due abbonamenti distinti per godersi tutte le partite del campionato di Serie A, dopo la rivoluzione seguita alla vendita dei diritti televisivi per il triennio 2018-2021, gli appassionati di calcio italiani possono rifarsi grazie allo spettacolo della Champions League, che tornerà in chiaro per il prossimo triennio, almeno per quanto riguarda una partita per ogni turno della fase a gironi.

Questo il frutto dell’accordo tra Sky e Rai, dopo che l’emittente satellitare si è ripresa i diritti dell’intero programma della Champions per i prossimi tre anni, diritti che dal 2015 al 2018 erano appartenuti a Mediaset Premium. L’emittente di stato potrà trasmettere in diretta la miglior partita di una squadra italiana del mercoledì sera alle 21, oltre alle due semifinali e alla finale del 1° giugno al “Wanda Metropolitano” di Madrid.

Nel dettaglio, la prima gara ad andare in onda sulla Rai sarà Real Madrid-Roma del 19 settembre, a seguire il programma prevede Napoli-Liverpool il 3 ottobre, Barcellona-Inter del 24 ottobre sempre alle 21, Juventus-Manchester United del 7 novembre, Tottenham-Inter del 28 novembre e Young Boys-Juventus del 12 dicembre.

Questo il calendario completo delle partite delle squadre italiane e la programmazione:

Martedì 18 settembre

Inter-Tottenham 18.55 (Sky) e Stella Rossa-Napoli 21 (Sky)

Mercoledì 19 settembre

Real Madrid-Roma 21 (Rai 1 e Sky) e Valencia-Juventus 21 (Sky)

Martedì 2 ottobre

Juventus-Young Boys 18.55 (Sky) e Roma-Viktoria Plzen 21 (Sky)

Mercoledì 3 ottobre

PSV-Inter 21 (Sky) e Napoli-Liverpool 21 (Rai 1 e Sky)

Martedì 23 ottobre

Roma-Cska Mosca 21 (Sky) e Manchester United-Juventus 21 (Sky)

Mercoledì 24 ottobre

Barcellona-Inter 21 (Rai 1 e Sky) e Psg-Napoli 21 (Sky)

Martedì 6 novembre

Inter-Barcellona 21 (Sky) e Napoli-Psg 21 (Sky)

Mercoledì 7 novembre

Cska Mosca-Roma 18.55 (Sky) e Juventus-Manchester United 21 (Rai 1 e Sky)

Martedì 27 novembre

Roma-Real Madrid 21 (Sky) e Juventus-Valencia 21 (Sky)

Mercoledì 28 novembre

Tottenham-Inter 21 (Rai 1 e Sky) e Napoli-Stella Rossa 21 (Sky)

Martedì 11 dicembre

Liverpool-Napoli 21 (Sky) e Inter-PSV 21 (Sky)

Mercoledì 12 dicembre

Viktoria Plzen-Roma 18.55 (Sky) e Young Boys-Juventus 21 (Rai 1 e Sky)



SPORTAL.IT | 07-09-2018 16:10