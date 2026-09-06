Champions League: Inter, dopo l'incubo Sozza per la gara col Real Madrid arriva un altro arbitro che fa paura

A dirigere la gara del Bernabeu martedì sera sarà l'inglese Oliver, che Buffon accusò di aver favorito gli spagnoli otto anni fa contro la Juventus

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L’Uefa hs ufficializzato gli arbitri delle gare della prima giornata della Phase di Champions League di martedì e le scelte di Rosetti non fanno fare salti di gioia all’Inter. A dirigere la partitissima con il Real Madrid al Bernabeu (ore 21) sarà l’inglese Michael Oliver che evoca brutti ricordi quando è stato impegnato a fischiare con in campo le merengues e una squadra italiana.

Le proteste contro Sozza

L’Inter viene da un sabato felice, grazie al successo in rimonta per 3-2 sul Napoli, ma ha avuto molto da ridire sull’arbitraggio di Simone Sozza. I nerazzurri hanno protestato per due rigori non concessi, uno per presunto fallo di Rrahmani su Pio Esposito e l’altro per un mani di Lobotka in area. Un incubo soprattutto per i tifosi che sui social hanno lasciato commenti al veleno anche se la direzione di Sozza non è piaciuta neanche agli azzurri. Curiosamente Sozza è stato scelto da Rosetti per Borussia Dortmund -Villarreal, con Imperiale e Baccini assistenti, Colombo IV uomo, Chiffi al Var e Di Bello all’Avar.

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Oliver per Real-Inter

Ad arbitrare Real-Inter sarà dunque Michael Oliver, coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring con Barrott IV uomo, lo scozzese Dallas al Var e Salisbury all’Avar. Oliver da 8 anni anni per tutti o quasi, nonostante la grande stima di cui ha sempre goduto e di cui gode tuttora, è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve che stava vincendo 3-0.

Il fischietto britannico viene da un Mondiale da protagonista dove ha raggiunto le 6 presenz, un primato che gli ha consentito di raggiungere Arthur Ellis e Howard Webb come arbitri inglesi con il maggior numero di partite dirette nella storia della competizione. Internazionale da dodici anni ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. A Euro2024 non ha demeritato, in Champions League ha arbitrato 36 gare in carriera ed è stato protagonista anche nella coppa del mondo per club della passata stagione.

I precedenti con le due squadre

Buoni però i precedenti con l’Inter che con Oliver ha vinto tre volte e ne ha pareggiata una. L‘ultima volta nel 2025: 2-0 all’Ajax in Champions. Score positivo anche per il Real: 4 vittorie e un solo ko.

Questi gli altri arbitri delle gare di martedì

Aek Atene-Lask: Godinho (Por)

Club Brugge-Aston Villa: Scharer (Svi)

Borussia Dortmund-Villarreal: Sozza con Imperiale e Baccini assistenti, Colombo IV uomo, Chiffi al Var e Di Bello all’Avar

Porto-Manchester City : Marciniak (Pol)

Lille-Real Betis: Kabakov (Bul)