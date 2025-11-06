Champions League Inter-Kairat Almaty, moviola: Non c’è solo il rigore revocato, le proteste di San Siro

La prova dell’arbitro Godinho al Meazza nella gara di Champions League analizzata ai raggi X dall’esperto di Prime Calvarese, due gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Classe ’85 Luis Godinho,. la scelta dell’Uefa per la gara di Champions dell’Inter, ha scarsa esperienza internazionale. Esordisce in Primeira Liga il 23 agosto 2015 dirigendo Estoril Praia – Moreirense. Nel 2019 è designato dalla SAFF per l’incontro di Abdul Latif Jameel League tra Al-Taawoun e Al-Hazem.Il 12 settembre 2021 viene chiamato ad arbitrare il match di Ligue 1 tra Bordeaux e Lens.[3] Il 30 gennaio 2022 viene designato per dirigere l’incontro di Souper Ligka Ellada tra PAOK e Olympiacos. In carriera ha diretto una volta anche la Fiorentina in Conference contro il Ferencvaros. Vediamo come se l’è cavata a San Siro il fischietto portoghese.

I precedenti con l’Inter

I nerazzurri non avevano precedenti né con l’arbitro lusitano né con il Kairat Almaty.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Teixeira e Almeida con Nobre IV uomo, Narciso al Var e Tiago Martins all’Avar. l’arbitro ha ammonito Jorginho e Barella. Recupero 3’ pt e 3’ st.

Inter-Kairat, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 6′ il primo giallo, è per Jorginho èper un fallo in ritardo su Lautaro. Al 15′ l’Inter chiede un rigore quando Frattesi cade nell’area di rigore della compagine kazaka per un contatto sospetto con Arad. Bene fa l’arbitro Godinho a non giudicare falloso l’intervento del difensore ospite, perché il suo intervento non è falloso. Il VAR conferma la scelta di campo: troppo poco per fischiare un rigore. Al 19′ Bisseck recupera palla e sterza in area, cadendo poi a terra dopo l’incrocio di gambe con Arad. Questa volta Godinho fischia il rigore per l’Inter, ma riceve poi la chiamata del VAR e cambia idea in seguito alla visione delle immagini al monitor: il difensore nerazzurro allarga la gamba destra dopo la giocata di tacco e finisce per agganciarsi alla gamba sinistra dell’avversario. Protestano San Siro e Lautaro, già sul dischetto col pallone in mano.

Al 56′ graziato Jorginho che commette fallo con gioco pericoloso in un duello con Bisseck, rischiando il secondo giallo. Al 58′ Barella protesta per un fallo che gli viene fischiato contro: Godinho lo ammonisce. Al 69′ ancora proteste dell’Inter, con Dumfries che frana a terra in area durante una percusione senza palla: anche in questo caso il contatto tra l’olandese e Luís Mata non è sufficiente per decretare il penalty. Dopo il recupero Inter-Kairat finisce 2-1.

La sentenza di Calvarese

Sul rigore revocato all’Inter ha detto la sua l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese che interpellato in diretta dal telecronista di Amazon Prime, Sandro Piccinini, a caldo dice. “Secondo me il pallone passa e, anche se in maniera casuale, Arad aggancia Bisseck. Questo è rigore”. Scorrono le immagini e, mentre il fischietto portoghese è al monitor a valutare il possibile fallo, Calvarese non arretra: “Per me rimane calcio di rigore. Bisseck fa di tutto per andare avanti con la sua azione. Rientra, ma c’è contatto: rimango assolutamente di questa idea”.