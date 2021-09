Champions League: Inter-Real Madrid, probabili formazioni

Saranno in circa 37 mila a spingere l’Inter nella sfida contro il Real Madrid, “prima” in Champions League per la squadra di Inzaghi. Il desiderio è provare a fare qualcosa di speciale in questa edizione della massima rassegna europea.

In attacco spazio al duo Lautaro-Dzeko. Dubbio in difesa, con Bastoni da valutare. Diverse assenze in casa Real Madrid con Ancelotti che punta sul tridente formato da Benzema, Hazard e Vinicius Junior.

Inter-Real Madrid (ore 21:00)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Valverde, Casemiro, Valverde; Hazard, Benzema, Vinicius Junior.

OMNISPORT | 15-09-2021 09:07