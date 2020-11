Champions League: Inter-Real Madrid, probabili formazioni

Non sarà facile per l’Inter di Antonio Conte, ma contro il Real Madrid è obbligatorio vincere per non perdere il treno qualificazione nel Gruppo B, dopo i pareggi contro Moenchengladbach e Shakhtar e la sconfitta proprio contro i Blancos in Spagna. A San Siro, conte si affida alla coppia d’attacco Lukaku-Lautaro Martinez, in campo anche Vidal e Perisic. Ancora panchina per Eriksen, sempre più vicino ai saluti.

Dall’altra parte anche Zidane, che deve rinunciare a Raoms e Benzema, ha bisogno di vincere per evitare problemi: per farlo si affidarà al 4-3-3 con il tridente composto da Asensio, Mariano Diaz e Hazard.

Inter-Real Madrid, probabili formazioni:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Perisic; Vidal; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Diaz, Hazard. All.Zidane.

OMNISPORT | 25-11-2020 08:53