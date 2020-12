Champions League: Juventus-Dinamo Kiev, probabili formazioni

Con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League già in tasca, la Juventus ospita la Dinamo Kiev con l’obiettivo di provare a restare in corsa per il primo posto del girone (da giocarsi poi nell’ultima sfida con il Barcellona).

Complice la squalifica in campionato, Morata gioca dal primo minuto con Dybala destinato alla panchina. Si rivede Bonucci in difesa. 4-2-3-1 per la Dinamo Kiev che si gioca un posto in Europa League.

Probabili formazioni:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Shepelev, Garmash; Shaparenko, Buyalskyi, De Pena; Verbic. All. Lucescu



OMNISPORT | 02-12-2020 07:32