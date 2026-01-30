Champions League: Juventus, Inter e Atalanta date e orari dei playoff

La Uefa ha dirmato calendario e orari dei match di playoff di Champions League per le tre squadre italiane rimaste in corsa. Aprono Juventus e Atalanta all’andata, chiude l’Inter. Solo una gara si giocherà alle 18.45.
Il calendario dei playoff
Questo il calendario delle italiane
- Andata: Galatasaray-Juventus martedì 17 febbraio ore 21, Borussia Dortmund-Atalanta martedì 17 febbraio ore 21, Bodo Glimt-Inter mercoledì 18 febbraio ore 21.
- Ritorno: Inter-Bodo Glimt martedì 24 febbraio ore 21, Atalanta-Borussia Dortmund mercoledì 25 febbraio ore 18.45, Juventus-Galatasaray mercoledì 25 febbraio ore 21.
La data del sorteggio
Venerdì 27 febbraio ci sarà il sorteggio che stabilirà il tabellone tennistico fino alla finale. Per l’Inter se passa c’è il rischio il Manchester City (oppure un impegno più morbido con lo Sporting). Per la Juve agli ottavi ci sarebbero Liverpool o Tottenham. Per l’Atalanta ci sarebbe l’Arsenal o il Bayern Monaco.
Queste le date:
- Ottavi Champions date andata 10-11 mar 2026
- Ottavi Champions date ritorno 17-18 mar 2026
- Quarti Champions 7-8 e 14-15 apr 2026
- Semifinali Champions 28-29 apr e 5-6 mag 2026
- Finale 30 mag 2026 – Budapest
Cambia orario della finale
La finale di Champions League si giocherà il 30 maggio 2026 alla Puskás Aréna di Budapest. La partita inizierà alle 18. L’orario è stato anticipato rispetto agli anni precedenti per migliorare l’esperienza complessiva per tifosi, squadre e città ospitanti, ottimizzando la logistica e le operazioni della giornata.