Cristiano Ronaldo aveva già conquistato il cuore dei tifosi bianconeri qualche mese prima di approdare a Torino, in una partita entrata nella storia del calcio

Ci sono situazioni in cui un gesto atletico è così eclatante, così spettacolare e stupefacente che ci si può solo alzare ad applaudire. Persino se si tratta di un avversario che ha appena segnato contro la tua squadra del cuore sul palcoscenico della Champions League. Lo sanno bene i tifosi della Juventus, che hanno dedicato una standing ovation a Cristiano Ronaldo… quando ancora non giocava per i bianconeri!

Il fenomeno portoghese ha stregato con la propria abilità ogni stadio in cui ha giocato, sia da avversario, sia da beniamino dei tifosi di casa, ma quello che è successo la sera del 3 aprile 2018 allo Juventus Stadium di Torino è più unico che raro. Dopo la cocente sconfitta in finale di Champions League a Cardiff dell’anno prima, i bianconeri di Max Allegri ritrovano il Real Madrid di CR7 e compagni ai quarti di finale, come in uno strano scherzo del destino. I supporter che assieperanno gli spalti dello stadio torinese non sanno ancora a cosa assisteranno e che quell’evento entrerà nella storia del calcio.

