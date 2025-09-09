Champions League, l’Inter crolla nelle previsioni Opta per le favorite: domina il Liverpool, il Napoli precede la Juventus

Il super computer dà ai Reds il 20% di possibilità di laurearsi campione d’Europa, solo il 3% ai nerazzurri, al 9° posto in griglia. Più probabilità per gli azzurri che per i bianconeri

Chi vincerà la Champions League? Il super computer di Opta ha provato a rispondere dando le sue favorite: poche chance per le italiane, l’Inter è la più in alto tra le squadre della serie A seguite da Napoli, Juventus e Atalanta.

Champions, Liverpool favorito per Opta

Opta, brand tra i più importanti nell’analisi dei dati relativi al calcio, ha stilato la classifica delle favorite per la vittoria della Champions League, assegnando per ciascuna squadra le percentuali relative all’approdo ai quarti di finale, alle semifinali, alla finalissima e al successo nella competizione. In testa a questo particolare ranking c’è il Liverpool, che ha addirittura il 34% di arrivare in finale e il 20,4% di vincere la Champions League. Dietro i Reds l’Arsenal (16% di probabilità di vittoria finale) e i campioni in carica del Psg, fermi al 12,1%. E le italiane? Beh, sono piuttosto lontane dal Liverpool.

Inter, prima italiana tra le favorite

L’Inter, finalista in due delle ultime tre edizioni della Champions League, è stata piazzata da Opta addirittura al 9° posto con appena il 3% delle possibilità di vincere la competizione: tra il podio e i nerazzurri ci sono però esclusivamente top club internazionali come Manchester City e Barcellona (entrambe all’8,4%), Real Madrid (5,8%) e Bayer Monaco (4,3%). Per Opta, la squadra di Cristian Chivu ha però il 34,7% di arrivare ai quarti, il 15,7% di raggiungere la semifinale e il 7% di giocare la finale.

Napoli davanti alla Juventus

L’Inter è la prima delle italiane nel ranking Opta, seguita dal Napoli, che precede sia la Juventus che l’Atalanta. La squadra di Antonio Conte è al 12° posto, dietro Newcastle e Benfica, con l’1,4% di possibilità di laurearsi campione d’Europa. Poche chance per gli azzurri, quindi, ma più di quelle che Opta assegna alla Juventus e all’Atalanta, rispettivamente 19a e 20a con appena lo 0,6% di possibilità di vincere la Champions: tra il Napoli e loro ci sono Tottenham, Borussia Dortmund, Brugge, Sporting, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid. Piuttosto alta la probabilità del Napoli di arrivare ai quarti (23%), in bilico invece le altre due italiane, ferme rispettivamente al 16,7 e al 16,2%.