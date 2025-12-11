Champions League, la classifica: il Napoli rischia, cosa serve per la qualificazione. La Juventus può provare il colpaccio

La Juve può ancora sognare un posto diretto agli ottavi. Il Napoli cade contro Mourinho, la situazione si fa pesante: la classifica completa dopo la sesta giornata di Champions League

La Champions League si mette in pausa: dopo la fine della sesta giornata della League Phase, il massimo torneo europeo tornerà a gennaio, con le ultime due giornate decisive per giocare la qualificazione. La situazione è ancora in bilico in tantissimi casi, ma nella scorsa giornata è arrivato un verdetto aritmetico: l’Arsenal può già festeggiare l’accesso agli ottavi. Percorso netto per la squadra di Arteta con sei vittorie su sei, 18 punti fatti su 18 disponibili. Venendo alle italiane, Inter e Atalanta rimangono in una posizione agevole, mentre le posizioni di Juventus e Napoli sono ancora pericolanti.

La Juve non brilla ma sogna un posto agli ottavi

Le due nerazzurre hanno la concretissima possibilità di terminare la League Phase tra le prime otto squadre accedendo direttamente agli ottavi. Chi può ancora sperare in un posto tra le prime otto della classifica della League Phase è la Juventus. Nove punti per i bianconeri in Champions dopo la vittoria contro il Pafos. La prestazione ha lasciato a desiderare ancora una volta, ma i tre punti erano vitali per la Juve: in primis per mettersi in una posizione più comoda tra le prime 24, poi per continuare a sognare un posto diretto agli ottavi. A due giornate dal termine, sono solo tre i punti di distanza tra la Juve e l’ottavo posto. Un’impresa che potrebbe essere fattibile, tutto sta nelle condizioni in cui i bianconeri arriveranno a gennaio. Ora la prossima sfida sarà contro il Benfica di Mourinho.

Il Napoli cade a Lisbona, a rischio la qualificazione ai playoff

La vittoria proprio del Benfica sul Napoli non ha rappresentato un problema solo per Conte, che conferma il suo trend negativo in Europa. Ma anche per la Juventus, che ora dovrà ospitare allo Stadium un Benfica ringalluzzito che ha riacceso le speranze di qualificazione tra le prime 24. Il 2-0 su Di Lorenzo e compagni, grazie ai gol di Rios e Barreiro, è stata la seconda vittoria stagionale in Champions per i portoghesi, la prima era arrivata nello scorso turno. Ora è lotta per un posto ai playoff, anche con il Napoli, che nel frattempo è scivolato al 23esimo posto in classifica. Serve una svolta importante degli azzurri nelle ultime partite contro Copenaghen e Chelsea, altrimenti il ritorno in Champions League finisce prima del previsto. Bisogna uscire con due vittorie dalle due sfide per essere certi della qualificazione ai playoff.

Il City vola al terzo posto, si ferma il Psg

Guardando alle altre europee, il Manchester City espugna il Bernabeu e porta a casa una vittoria preziosissima contro il Real Madrid che li porta al terzo posto, insieme al Psg, fermato sul pareggio al San Mames dall’Athletic Bilbao. L‘Arsenal vince a Brugges e vola direttamente agli ottavi, mentre il Borussia Dortmund in casa pareggia per 2-2 contro il Bodo/Glimt. Tedeschi che rimangono comunque in una posizione agevole, a pochi punti dalle prime otto. Il Newcastle a Leverkusen si vede soffiare la vittoria dalle mani nel finale: gli inglesi perdono il posto tra leprime otto, mentre Grimaldo e compagni agganciano la Juve.