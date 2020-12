Champions League: la Lazio tenta il colpaccio; girone H apertissimo

Dopo la giornata di ieri sera che ha visto l’importante vittoria dell’Inter sul campo del Moenchengladbach e il pareggio non esaltante dell’Atalanta in casa contro il Mijttliand, altre due squadre italiane sono pronte a scendere in campo oggi. La Juventus in un momento di forma non certo idilliaco ospita la Dynamo Kyiv: Pirlo vuole provare ad inseguire ancora il primo posto nel girone, obiettivo non facile visto anche l’impegno non impossibile del Barcellona contro gli ungheresi del Ferencvaros.

La Lazio di Simone Inzaghi invece farà visita al Borussia Dortmund di Erling Haaland. Dopo il 3-1 rifilato ai tedeschi all’andata, Immobile e co. sognano di poter tornare a Roma con la qualificazione in tasca per gli ottavi. Attenzione però ai padroni di casa: il Dortmund si qualifica se evita proprio la sconfitta contro la Lazio o se il Club Brugge non batte lo Zenit. La Lazio invece, si qualifica se ovviamente dovesse battere il Dortmund, oppure se il Club Brugge perde contro lo Zenit, oppure se entrambe le partite di questa sera dovessero terminare in parità.

A proposito di Club Brugge: i belgi non possono arrivare tra le prime due in caso di sconfitta, oppure se entrambe le partite terminano in parità. In quest’ultimo caso, il Bruges arriverà terzo e andrà in UEFA Europa League. Discorso ampiamente diverso se dovesse perdere la Lazio e il Club Brugge vincere…allora diventerebbe determinante l’ultima giornata in cui il claendario proprone proprio Lazio-Brugge.

Nel Girone E è tutto deciso: Siviglia e Chelsea si giocano il primo posto mentre Krasnodar e Rennes (alle ore 18.55) inseguono almeno un posto in Europa League. Apertissimo, invece, il girone H: fondamentale la gara dell’Old Trafford tra Manchester United e PSG. Tra i due litiganti, proverà ad approfittarne il Lipsia in casa dell’Istanbul Basaksehir (ore 18.55).

PROGRAMMA MERCOLEDI 2 DICEMBRE

GIRONE E: KRASNODAR – RENNES ore 18.55

GIRONE E: SEVILLA – CHELSEA ore 21.00

GIRONE F: BORUSSIA DORTMUND – LAZIO ore 21.00

GIRONE F: CLUB BRUGGE – ZENIT ST. PETERSBURG ore 21.00

GIRONE G: FERENCVAROS – BARCELONA ore 21.00

GIRONE G: JUVENTUS – DYNAMO KYIV ore 21.00

GIRONE H: ISTANBUL BASAKSEHIR – RASENBALLSPORT LEIPZIG ore 18.55

GIRONE H: MANCHESTER UNITED – PSG ore 21.00

