Champions League: le date delle italiane

Sono state comunicate le date delle sfide di Champions League.

L'Atalanta sarà la prima squadra italiana a scendere in campo per gli ottavi di Champions League. Per la squadra di Gasperini l'appuntamento in casa per l'andata è fissato a mercoledì 19 febbraio mentre il ritorno a Valencia il 10 marzo. Il 25 febbraio al San Paolo tocca al Napoli, con il ritorno fissato al 18 marzo al Camp Nou di Barcellona.

La Juventus giocherà invece l'andata degli ottavi a Lione il 26 febbraio, con ritorno allo Stadium il 17 marzo.



SPORTAL.IT | 16-12-2019 14:33