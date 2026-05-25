Champions League, le fasce: i possibili rivali di Inter, Napoli, Roma e Como

Champions League 2026/27, definite le 29 qualificate: Roma in seconda fascia, Como in quarta. Ecco come funzionano le nuove urne UEFA. Novità per Napoli e Inter

Fra una settimana andrà in scena l’ultimo atto dell’attuale edizione di Champions League. Arsenal-PSG sarà la finalissima che si giocherà sabato 30 maggio ore 18.00 ma, intanto, la nuova edizione prende già piede con tutte le novità e le squadre qualificate. Ma cosa cambierà per le squadre italiane?

Come funzionano oggi le urne della Champions

Fino al 2023/24, le fasce servivano per comporre gli otto gironi iniziali. Dal 2024/25, invece, ogni squadra affronta otto avversarie differenti, pescate dalle quattro urne. Secondo quanto stabilito dalla UEFA, «le 36 squadre saranno suddivise in quattro urne da nove in base al ranking individuale stabilito all’inizio della stagione (coefficiente su cinque stagioni, inclusa la stagione precedente)».

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La federazione europea precisa inoltre che «la prima fascia in Champions includerà la squadra Campione d’Europa e le prime otto squadre nel ranking per club».Una delle principali differenze rispetto al vecchio format riguarda proprio il peso del titolo nazionale: vincere il campionato non garantisce più automaticamente un posto nella prima fascia, come accadeva fino a due stagioni fa.

Ranking UEFA decisivo per le fasce

Anche la vincitrice dell’Europa League non beneficia più dell’accesso diretto alla prima urna. Il club campione della seconda competizione europea entrerà infatti nella fascia determinata dal proprio coefficiente UEFA.

Per il resto, «Le fasce 2, 3 e 4», invece, «includeranno tutte le altre squadre secondo il loro ordine di ranking». Una volta completate le urne, ogni squadra verrà sorteggiata contro due avversarie per fascia, con una gara in casa e una in trasferta.

Le simulazioni per la Champions 2026/27

Basandosi sui risultati dei campionati 2025/26 e sul ranking UEFA quinquennale, sono già emerse le prime proiezioni sulle fasce della prossima Champions League. Inghilterra e Spagna avranno un posto aggiuntivo grazie al miglior rendimento europeo stagionale. Inoltre, la vincitrice della Champions entrerà comunque in prima fascia perché sia Arsenal che PSG vantano un ranking elevato e sarebbero qualificate anche tramite il campionato.

Questo scenario favorisce anche lo Shakhtar Donetsk, che accede direttamente alla fase campionato come miglior campione nazionale tra le federazioni dall’11° al 55° posto nel ranking UEFA. Discorso simile per lo Sporting CP, beneficiato dal ribilanciamento derivato dal piazzamento in campionato dell’Aston Villa, vincitore dell’Europa League.

Le italiane: Inter in prima fascia, Como in quarta

L’ultima giornata di Serie A ha definito anche il quadro delle squadre italiane partecipanti alla Champions League 2026/27. L’Inter è certa della prima fascia grazie al proprio coefficiente europeo, mentre il Napoli finirà nella terza urna.

La novità più interessante riguarda però Roma e Como: i giallorossi saranno inseriti in seconda fascia, mentre i lariani partiranno dalla quarta. Un dettaglio curioso: le quattro squadre italiane saranno distribuite in quattro fasce differenti.

Mancano ancora sette squadre

Al momento sono 29 i club già certi della partecipazione alla prossima Champions League. Gli ultimi sette posti verranno assegnati attraverso i playoff estivi, in programma tra luglio e agosto. Le ultime qualificate potrebbero modificare soprattutto il quadro di terza e quarta fascia, visto che alcune squadre provenienti dai preliminari hanno coefficienti UEFA superiori rispetto a club già ammessi direttamente tramite il campionato.

Le quattro fasce

PRIMA FASCIA

BAYERN MONACO (147.500)

REAL MADRID (144.500)

PSG (131.000)

LIVERPOOL (130.000)

INTER (127.000)

MANCHESTER CITY (125.500)

ARSENAL (118.000)

BARCELLONA (113.250)

ATLETICO MADRID (104.750)

SECONDA FASCIA

BORUSSIA DORTMUND (100.750)

ROMA (97.750)

SPORTING CP (84.000)

ASTON VILLA (83.000)

PORTO (80.750)

MANCHESTER UNITED (76.500)

CLUB BRUGGE (75.250)

REAL BETIS (74.500)

PSV EINDHOVEN (71.250)

TERZA FASCIA

FEYENOORD (71.000)

LILLE (68.750)

NAPOLI (63.000)

LIPSIA (61.000)

VILLARREAL (59.000)

SHAKHTAR DONETSK (56.250)

GALATASARAY (53.500)

TERZA O QUARTA FASCIA

SLAVIA PRAGA (44.000)

STOCCARDA (27.500)

QUARTA FASCIA

COMO (19.989)

LENS (16.671)

LE DATE DI PRELIMINARI E PLAYOFF

Primo turno preliminare: 7 e 15 luglio

Secondo turno preliminare: 21-29 luglio

Terzo turno preliminare: 4-11 agosto

Playoff: 18/19-25/26 agosto