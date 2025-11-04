Champions League, le partite di oggi: dove vedere Liverpool-Real Madrid e Psg-Bayern

Torna in scena la massima competizione europea: la quarta giornata si disputa tra martedì 4 e mercoledì 5 novembre, con un programma ricco di sfide

La Champions League torna protagonista con la quarta giornata della fase campionato, in programma martedì 4 e mercoledì 5 novembre. Cresce l’attesa per il ritorno in campo delle squadre italiane (Juventus, Inter, Napoli e Atalanta), ma anche sui grandi incroci internazionali, con sfide di altissimo livello come Liverpool-Real Madrid, Paris Saint-Germain-Bayern Monaco e Manchester City-Borussia Dortmund.

Dove vedere le sfide in diretta tv e streaming

Tutta la Champions League sarà visibile sui canali Sky Sport, con possibilità di seguire le partite anche in streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati. Amazon Prime Video trasmetterà invece la migliore gara delle italiane del mercoledì durante la fase a girone unico, oltre a una partita per turno nella fase a eliminazione diretta.

Inoltre, ci sarà spazio anche per il calcio in chiaro: su TV8 andrà in onda il miglior match delle squadre straniere in programma in ogni turno, questa settimana sarà Manchester City-Borussia Dortmund. Infine, Sky offrirà un incontro in differita su Cielo, riproponendo una delle partite del pomeriggio (ore 18:45) alle 21:30: questa settimana toccherà a Slavia Praga-Arsenal.

Champions League, le gare di oggi, martedì 4 novembre

Napoli-Eintracht Francoforte ore 18:45 Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253, NOW Slavia Praga-Arsenal ore 18:45 Sky, Sky Go, NOW Atletico Madrid-Royale Union SG ore 21 Sky, Sky Go, NOW Bodo Glimt-Monaco ore 21 Sky, Sky Go, NOW Juventus-Sporting ore 21 Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW Liverpool-Real Madrid ore 21 Sky, Sky Go, NOW Olympiakos-PSV ore 21 Sky, Sky Go, NOW PSG-Bayern ore 21 Sky, Sky Go, NOW Tottenham-FC Copenaghen ore 21 Sky, Sky Go, NOW

Si parte con le sfide delle 18:45: oltre a Slavia Praga-Arsenal, riflettori anche sul Napoli di Conte, impegnato al Maradona contro l’Eintracht Francoforte. Alle 21, spazio allo scontro diretto tra Atletico Madrid e Union Saint-Gilloise, due formazioni appaiate a quota tre punti. Nel programma serale scende in campo anche la Juventus, che all’Allianz Stadium ospita lo Sporting Lisbona. Esordio europeo per Spalletti con i bianconeri, ancora a caccia della prima vittoria in questa edizione.

Grande attesa per il big match Liverpool-Real Madrid, una sfida tra due big del calcio europeo: i Reds arrivano con due successi e una sconfitta (contro il Galatasaray), mentre i Blancos viaggiano a punteggio pieno. Altro incrocio di altissimo livello quello del Parco dei Principi, dove i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain ospitano il Bayern Monaco in un’altra sfida che promette grande spettacolo, tra due squadre a punteggio pieno. Completano il quadro delle 21:00 Bodo/Glimt-Monaco, Olympiakos-PSV Eindhoven e Tottenham-Copenaghen.

Champions League, le gare di domani, mercoledì 5 novembre

Pafos-Villareal ore 18:45 Sky, Sky Go, NOW Qarabag-Chelsea ore 18:45 Sky, Sky Go, NOW Ajax-Galatasaray ore 21 Sky, Sky Go, NOW Benfica-Leverkusen ore 21 Sky, Sky Go, NOW Club Brugge-Barcellona ore 21 Sky, Sky Go, NOW Inter-Kairat Almaty ore 21 Amazon Prime Video Manchester City-Dortmund ore 21 TV8, Sky, Sky Go, NOW Marsiglia-Atalanta ore 21 Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW Newcastle-Athletic Bilbao ore 21 Sky, Sky Go, NOW

Alle 18:45 si parte con Pafos-Villareal e Qarabag-Chelsea. Nel ricco programma delle 21, spazio a un Ajax in grande difficoltà, ancora fermo a zero vittorie dopo tre giornate, che ospiterà il Galatasaray, rilanciato da due successi consecutivi dopo il ko d’esordio contro il Francoforte. Situazione delicata anche per il Benfica, che sfiderà il Bayer Leverkusen in uno scontro diretto tra squadre in cerca di riscatto: i tedeschi finora hanno raccolto soltanto due punti, frutto di altrettanti pareggi e una sconfitta.

Il Barcellona, reduce dal netto successo contro l’Olympiakos e attualmente a quota sei punti, farà visita al Club Brugge, che arriva da due sconfitte consecutive contro Atalanta e Bayern Monaco. Partita ad alta intensità e d’alta classifica quella tra Manchester City e Borussia Dortmund, entrambe appaiate a 7 punti. In campo anche le altre due italiane: l’Inter di Chivu, impegnata contro il Kairat Almaty, e l’Atalanta, attesa sul campo del Marsiglia. A chiudere il quadro delle sfide delle 21:00 c’è Newcastle-Athletic Bilbao.

