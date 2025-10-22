Champions League, le partite di oggi: dove vedere Chelsea-Ajax e Eintracht-Liverpool in pay, in chiaro o in streaming

Torna in scena la massima competizione europea: la terza giornata si disputa tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, con un programma ricco di sfide

Torna la Champions League con la terza giornata della fase campionato, in programma tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre. Si attende il ritorno in campo delle italiane: la Juventus affronterà il Real Madrid al Bernabeu. L’Atalanta, invece, giocherà in casa al Gewiss Stadium contro lo Slavia Praga. Non mancano le sfide di cartello anche sugli altri campi europei.

Dove vedere le sfide in diretta tv e streaming

Tutta la Champions League sarà visibile sui canali Sky Sport, con possibilità di seguire le partite anche in streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati. Amazon Prime Video trasmetterà invece la migliore gara delle italiane del mercoledì durante la fase a girone unico, oltre a una partita per turno nella fase a eliminazione diretta. Infine, ci sarà spazio anche per il calcio in chiaro: su TV8 andrà in onda il miglior match delle squadre straniere in programma in ogni turno, questa settimana sarà Chelsea-Ajax.

Champions League, le gare di oggi, mercoledì 22 ottobre

Atlhetic Bilbao-Qarabag ore 18:45 Sky Sport Arena, Sky Sport 254 Galatasaray-Bodo/Glimt ore 18:45 Sky Sport Uno, Sky Sport 253 Atalanta-Slavia Praga ore 21 Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 Bayern-Club Brugge ore 21 Sky Sport 255 Chelsea-Ajax ore 21 TV8, Sky Sport 254 Francoforte-Liverpool ore 21 Sky Sport Arena, Sky Sport 253 Monaco-Tottenham ore 21 Sky Sport 256 Real Madrid-Juventus ore 21 Amazon Prime Video Sporting-Marsiglia ore 21 Sky Sport 257

Prosegue la terza giornata di Champions League con altri due incontri in programma alle 18:45: Athletic Bilbao-Qarabag e Galatasaray-Bodo/Glimt. In serata, riflettori puntati sul Gewiss Stadium, dove l’Atalanta di Juric affronta lo Slavia Praga dopo lo 0-0 maturato in campionato contro la Lazio.

Alle 21 il programma si arricchisce di sfide di grande spessore. Il Bayern Monaco, ancora imbattuto in tutte le competizioni, riceve il Club Brugge, deciso a riscattare il ko subito proprio contro i bergamaschi nel turno precedente. Atmosfera emozionante anche a Londra, dove il Chelsea ospita l’Ajax: entrambe cercano punti, specialmente gli olandesi, dopo un avvio complicato in Europa.

Stesso obiettivo per Eintracht Francoforte e Liverpool, reduci entrambe da una sconfitta nell’ultimo turno. Il Tottenham, a punteggio pieno, farà invece visita al Monaco, ancora fermo a un solo punto, mentre Sporting-Marsiglia si preannuncia come una delle gare più equilibrate della serata. Grande attesa infine per la sfida del Bernabeu, dove la Juventus sarà ospite del Real Madrid. I bianconeri arrivano al confronto dopo il primo ko stagionale in Serie A contro il Como e cercano riscatto in campo europeo.

