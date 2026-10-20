Terza giornata della League Phase: le italiane cercano il riscatto dopo il poker di sconfitte. Martedì Psg-Barcellona, mercoledì Inter su Prime Video

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Si alza il sipario sulla terza giornata della League Phase di Champions League. Il secondo turno si è chiuso con quattro sconfitte su quattro per le italiane, che ora giocano tutte in casa per cercare il riscatto. Oggi tocca al Napoli, ancora fermo a zero punti, che ospita il Bodo/Glimt. All’Olimpico la Roma riceve lo Slovan Bratislava. Domani sarà il turno del Como di Fabregas, atteso dal Manchester United, e dell’Inter di Chivu, obbligata a rialzarsi contro lo Shakhtar Donetsk. Il big match del turno è Psg-Barcellona, al momento tra le formazioni più in forma d’Europa. Di seguito tutte le info utili per seguire la due giorni di Champions League in diretta tv e live in streaming.

Champions League, il programma completo della terza giornata

Martedì si parte alle ore 18:45 con Fenerbahce-Slavia Praga e Sabah-Borussia Dortmund. Alle ore 21 si giocano le altre sette gare, tra cui Napoli-Bodo/Glimt e Roma-Slovan Bratislava. Mercoledì il programma si apre di nuovo alle 18:45 con Como-Manchester United e Lille-Galatasaray, poi alle 21 scendono in campo le restanti sette squadre. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. L’unica eccezione è Inter-Shakhtar, che sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video.

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Partita Giorno Orario Tv Fenerbahce-Slavia Praga Martedì 20 ottobre ore 18:45 Sky Sabah-Borussia Dortmund Martedì 20 ottobre ore 18:45 Sky Roma-Slovan Bratislava Martedì 20 ottobre ore 21 Sky Porto-Psv Eindhoven Martedì 20 ottobre ore 21 Sky Liverpool-Villarreal Martedì 20 ottobre ore 21 Sky Manchester City-AEK Atene Martedì 20 ottobre ore 21 Sky Psg-Barcellona Martedì 20 ottobre ore 21 Sky Napoli-Bodo/Glimt Martedì 20 ottobre ore 21 Sky Stoccarda-Atletico Madrid Martedì 20 ottobre ore 21 Sky Como-Manchester United Mercoledì 21 ottobre ore 18:45 Sky Lille-Galatasaray Mercoledì 21 ottobre ore 18:45 Sky Aston Villa-Viking Mercoledì 21 ottobre ore 21 Sky Club Brugge-Lens Mercoledì 21 ottobre ore 21 Sky Bayern Monaco-Arsenal Mercoledì 21 ottobre ore 21 Sky/TV8 Inter-Shakhtar Donetsk Mercoledì 21 ottobre ore 21 Amazon Prime Video Real Madrid-Lipsia Mercoledì 21 ottobre ore 21 Sky Real Betis-Feyenoord Mercoledì 21 ottobre ore 21 Sky Sporting-LASK Mercoledì 21 ottobre ore 21 Sky

Le partite di martedì: Napoli e Roma a caccia della prima vittoria

Per il Napoli di Allegri non si può più sbagliare. Gli azzurri hanno perso in casa con l’Arsenal (0-1) e in trasferta contro il Villarreal (3-1). Il Bodo/Glimt arriva con tre punti: dopo il 5-0 subito a Monaco di Baviera, ha battuto 1-0 il Borussia Dortmund sul sintetico di casa. Calcio d’inizio alle ore 21, diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Alla stessa ora la Roma ospita lo Slovan Bratislava. I giallorossi hanno un solo punto, frutto dell’1-1 di Istanbul con il Fenerbahce, e vengono dalla beffa in rimonta subita contro il Real Madrid. Gli slovacchi sono ancora a quota zero, dopo il 6-1 incassato a Parigi e lo 0-3 casalingo con lo Stoccarda. Anche questa partita sarà visibile su Sky Sport, Sky Go e NOW. Riflettori puntati anche su Psg-Barcellona, sfida tra due squadre a punteggio pieno e tra le candidate assolute per la vittoria finale, e su Liverpool-Villarreal, con i Reds reduci dal 6-3 sul campo del LASK.

Le partite di mercoledì: Como-United apre la serata, Inter su Prime Video

Il mercoledì si apre alle ore 18:45 con Como-Manchester United, diretta su Sky Sport. La squadra di Fabregas ha tre punti: ha battuto 4-1 il Lipsia all’esordio, poi è caduta 3-2 a Rotterdam contro il Feyenoord. Anche lo United, in piena crisi di risultati, si è fermato a tre punti, dopo il 4-0 al Sabah e lo 0-2 subito a Madrid contro l’Atletico. Alle ore 21 è in esclusiva su Amazon Prime Video la sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk a San Siro. I nerazzurri sono a zero punti dopo il ko al Bernabeu e il clamoroso 3-4 a San Siro contro il Bruges. Gli ucraini invece hanno già quattro punti. In contemporanea va in scena il big match Bayern Monaco-Arsenal, match visibile in chiaro su TV8. I Gunners sono a punteggio pieno, mentre i bavaresi arrivano dal 3-3 sul campo del Viking. Completano il programma Real Madrid-Lipsia, Aston Villa-Viking, Club Brugge-Lens, Real Betis-Feyenoord e Sporting-LASK.