Si alza il sipario sulla terza giornata della League Phase di Champions League. Il secondo turno si è chiuso con quattro sconfitte su quattro per le italiane, che ora giocano tutte in casa per cercare il riscatto. Oggi tocca al Napoli, ancora fermo a zero punti, che ospita il Bodo/Glimt. All’Olimpico la Roma riceve lo Slovan Bratislava. Domani sarà il turno del Como di Fabregas, atteso dal Manchester United, e dell’Inter di Chivu, obbligata a rialzarsi contro lo Shakhtar Donetsk. Il big match del turno è Psg-Barcellona, al momento tra le formazioni più in forma d’Europa. Di seguito tutte le info utili per seguire la due giorni di Champions League in diretta tv e live in streaming.
- Champions League, il programma completo della terza giornata
- Le partite di martedì: Napoli e Roma a caccia della prima vittoria
- Le partite di mercoledì: Como-United apre la serata, Inter su Prime Video
Champions League, il programma completo della terza giornata
Martedì si parte alle ore 18:45 con Fenerbahce-Slavia Praga e Sabah-Borussia Dortmund. Alle ore 21 si giocano le altre sette gare, tra cui Napoli-Bodo/Glimt e Roma-Slovan Bratislava. Mercoledì il programma si apre di nuovo alle 18:45 con Como-Manchester United e Lille-Galatasaray, poi alle 21 scendono in campo le restanti sette squadre. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. L’unica eccezione è Inter-Shakhtar, che sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video.
|Partita
|Giorno
|Orario
|Tv
|Fenerbahce-Slavia Praga
|Martedì 20 ottobre
|ore 18:45
|Sky
|Sabah-Borussia Dortmund
|Martedì 20 ottobre
|ore 18:45
|Sky
|Roma-Slovan Bratislava
|Martedì 20 ottobre
|ore 21
|Sky
|Porto-Psv Eindhoven
|Martedì 20 ottobre
|ore 21
|Sky
|Liverpool-Villarreal
|Martedì 20 ottobre
|ore 21
|Sky
|Manchester City-AEK Atene
|Martedì 20 ottobre
|ore 21
|Sky
|Psg-Barcellona
|Martedì 20 ottobre
|ore 21
|Sky
|Napoli-Bodo/Glimt
|Martedì 20 ottobre
|ore 21
|Sky
|Stoccarda-Atletico Madrid
|Martedì 20 ottobre
|ore 21
|Sky
|Como-Manchester United
|Mercoledì 21 ottobre
|ore 18:45
|Sky
|Lille-Galatasaray
|Mercoledì 21 ottobre
|ore 18:45
|Sky
|Aston Villa-Viking
|Mercoledì 21 ottobre
|ore 21
|Sky
|Club Brugge-Lens
|Mercoledì 21 ottobre
|ore 21
|Sky
|Bayern Monaco-Arsenal
|Mercoledì 21 ottobre
|ore 21
|Sky/TV8
|Inter-Shakhtar Donetsk
|Mercoledì 21 ottobre
|ore 21
|Amazon Prime Video
|Real Madrid-Lipsia
|Mercoledì 21 ottobre
|ore 21
|Sky
|Real Betis-Feyenoord
|Mercoledì 21 ottobre
|ore 21
|Sky
|Sporting-LASK
|Mercoledì 21 ottobre
|ore 21
|Sky
Le partite di martedì: Napoli e Roma a caccia della prima vittoria
Per il Napoli di Allegri non si può più sbagliare. Gli azzurri hanno perso in casa con l’Arsenal (0-1) e in trasferta contro il Villarreal (3-1). Il Bodo/Glimt arriva con tre punti: dopo il 5-0 subito a Monaco di Baviera, ha battuto 1-0 il Borussia Dortmund sul sintetico di casa. Calcio d’inizio alle ore 21, diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Alla stessa ora la Roma ospita lo Slovan Bratislava. I giallorossi hanno un solo punto, frutto dell’1-1 di Istanbul con il Fenerbahce, e vengono dalla beffa in rimonta subita contro il Real Madrid. Gli slovacchi sono ancora a quota zero, dopo il 6-1 incassato a Parigi e lo 0-3 casalingo con lo Stoccarda. Anche questa partita sarà visibile su Sky Sport, Sky Go e NOW. Riflettori puntati anche su Psg-Barcellona, sfida tra due squadre a punteggio pieno e tra le candidate assolute per la vittoria finale, e su Liverpool-Villarreal, con i Reds reduci dal 6-3 sul campo del LASK.
Le partite di mercoledì: Como-United apre la serata, Inter su Prime Video
Il mercoledì si apre alle ore 18:45 con Como-Manchester United, diretta su Sky Sport. La squadra di Fabregas ha tre punti: ha battuto 4-1 il Lipsia all’esordio, poi è caduta 3-2 a Rotterdam contro il Feyenoord. Anche lo United, in piena crisi di risultati, si è fermato a tre punti, dopo il 4-0 al Sabah e lo 0-2 subito a Madrid contro l’Atletico. Alle ore 21 è in esclusiva su Amazon Prime Video la sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk a San Siro. I nerazzurri sono a zero punti dopo il ko al Bernabeu e il clamoroso 3-4 a San Siro contro il Bruges. Gli ucraini invece hanno già quattro punti. In contemporanea va in scena il big match Bayern Monaco-Arsenal, match visibile in chiaro su TV8. I Gunners sono a punteggio pieno, mentre i bavaresi arrivano dal 3-3 sul campo del Viking. Completano il programma Real Madrid-Lipsia, Aston Villa-Viking, Club Brugge-Lens, Real Betis-Feyenoord e Sporting-LASK.