Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulle sfide in programma in questa due giorni dedicata alla seconda giornata della League Phase: riflettori puntati su Inter, Napoli, Como e Roma

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Si apre il sipario sulla seconda giornata della League Phase di Champions. Riflettori puntati sugli impegni delle quattro squadre italiane protagoniste della massima competizione continentale: Inter chiamata ad ospitare il Brugge, mentre il Napoli farà visita al Villarreal. La Roma, invece, riaccoglierà José Mourinho all’Olimpico, in occasione della prestigiosa sfida con il Real Madrid. Occhio anche al Como di Fabregas, che volerà in Olanda per affrontare il Feyenoord. Manchester City-Psg è senza dubbio la partita di cartello di questo turno. Qui di seguito tutte le info utili per seguire la due giorni di Champions League in diretta tv e live in streaming.

Occhi su Atletico Madrid-Manchester United e Galatasaray-Barcellona

Nella giornata di oggi, martedì 13 ottobre, spazio ad Inter e Napoli, impegnate rispettivamente contro Bruges e Villarreal. Grande curiosità accompagna il confronto tra Atletico Madrid e Manchester United, in programma al Metropolitano alle ore 21. Il programma si aprirà alle 18:45 con la doppia sfida Sabah-Slavia Praga e Lens-Sporting Lisbona.

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Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport, con il canale Sky Sport 251 che metterà a disposizione degli abbonati la soluzione “Diretta Gol”, che consentirà a tutti gli appassionati di calcio di assistere in contemporanea agli incontri della serata. Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali dei club coinvolti, mentre il servizio streaming sarà attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento.

Sabah-Slavia Praga Martedì 13 ottobre ore 18:45 Sky Lens-Sporting Lisbona Martedì 13 ottobre ore 18:45 Sky Arsenal-Lille Martedì 13 ottobre ore 21 Sky Galatasaray-Barcellona Martedì 13 ottobre ore 21 Sky Lipsia-PSV Martedì 13 ottobre ore 21 Sky Inter-Brugge Martedì 13 ottobre ore 21 Sky Atletico Madrid-Manchester Utd Martedì 13 ottobre ore 21 Sky Viking FK-Bayern Monaco Martedì 13 ottobre ore 21 Sky Villarreal-Napoli Martedì 13 ottobre ore 21 Sky

Le partite del mercoledì: riflettori puntati su City-Psg in chiaro

Il programma della seconda giornata della League Phase ripartirà dal confronto tra LASK e Liverpool, in contemporanea con Feyenoord-Como, in calendario alle ore 18:45. Diretta tv su Sky Sport. Alle ore 21, invece, è esclusiva Prime Video la sfida tra Roma e Real Madrid, in programma allo stadio Olimpico, pronto a riabbracciare José Mourinho. Scelta anche la partita che verrà trasmessa in chiaro su TV8: si tratta proprio del big match Manchester City-Psg, con i campioni d’Europa in carica che faranno visita ai Citizens di Enzo Maresca.