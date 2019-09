Champions League, le probabili formazioni di Napoli-Liverpool

La prima giornata di Champions League per il Napoli prevede subito la sfida contro i campioni d'Europa in carica del Liverpool. Mertens e compagni sperano di ripetere la brillante prestazione dello scorso anno, quando i partenopei si imposero sulla squadra di Klopp grazie al gol di Insigne. Alle ore 21 ci sarà il fischio di inizio allo stadio San Paolo.

Ancelotti sembra intenzionato a presentare il modulo 4-4-2 con la coppia d'attacco formata da Lozano e Metens. I quattro di centrocampo dovrebbero essere Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Insigne. Klopp non avrà a disposizione l'infortunato Alisson, al suo posto giocherà Adrian. I Reds sono reduci da uno straordinario momento di forma con 5 vittorie in altrettante partite in Premier League.

Napoli (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Mertens.

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Manè.

SPORTAL.IT | 17-09-2019 10:20