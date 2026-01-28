Champions League, le qualificate e i possibili incroci ai playoff: le rivali di Inter, Juve e Atalanta

I nerazzurri rischiano la trasferta di Bodo o la sfida con il grande ex Mourinho, Bruges o Galatasaray per i bianconeri. La Dea affronterà Dortmund o Olympiakos

L’Inter fallisce l’ingresso nelle prime 8 della Champions League ma col 10° posto è la migliore delle italiane, seguita dalla Juventus al 13° posto e dall’Atalanta al 15°. Eliminato invece il Napoli. Ma vediamo nel dettaglio quali sono tutte le qualificate alla fase a eliminazione diretta e le possibili rivali delle italiane ai playoff.

Inter: pericolo Mourinho ai playoff

La vittoria di Dortmund non è bastata all’Inter per entrare direttamente agli ottavi di Champions League, sono state in particolare le vittorie esterne del Tottenham a Francoforte e dello Sporting a Bilbao a condannare i nerazzurri ai playoff. Il 10° posto vale il posizionamento come testa di serie, piazzamento che nasconde però due insidie al sorteggio: l’Inter infatti sarà abbinata a una tra Bodo Glimt e Benfica. I nerazzurri saranno quindi costretti ad affrontare all’andata la temuta trasferta in casa dei norvegesi – campo dove, per ultimo, è caduto anche il Manchester City – oppure a ritrovarsi faccia a faccia con il grande ex, José Mourinho, che all’ultimo secondo della fase a gironi ha strappato una qualificazione incredibile grazie al gol del portiere Trubin al Real Madrid.

La Juventus contro Osimhen?

Nessun rimpianto per la Juventus, che anche vincendo a Monaco non sarebbe riuscita a entrare tra le migliori 8 della competizione. La squadra di Spalletti ha chiuso dunque la prima fase al 13° posto, piazzamento che le dà il vantaggio di giocare la gara di ritorno dei playoff all’Allianz Stadium. Contro chi? Al sorteggio i bianconeri se la vedranno con una tra Bruges e Galatasaray: forse sarebbe meglio evitare Victor Osimhen, che ai tifosi bianconeri di certo non evoca piacevoli ricordi…

Atalanta su un campo caldissimo: Dortmund o Olympiakos

Anche l’Atalanta, grazie al 15° posto, sarà testa di serie ai playoff: peccato per le ultime sconfitte, con 4 punti in più i bergamaschi avrebbero potuto qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Prima di giocare al Gewiss Stadium, però, nel primo turno a eliminazione diretta la squadra di Palladino avrà comunque una trasferta molto complicata: l’avversario infatti sarà una tra Borussia Dortmund e Olympiakos, squadre che giocano su due dei campi più caldi d’Europa.

Tutte le qualificate dalla fase a gironi di Champions League