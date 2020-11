Champions League: Liverpool-Atalanta, probabili formazioni

La situazione nel Gruppo D di Champions League rischia di complicarsi per l’Atalanta: con l’Ajax impegnato contro il modesto Midtjylland, i nerazzurri di Gasperini hanno bisogno di fare risultato in casa del Liverpool, che nonostante le numerose assenze resta ampiamente favorito, visto anche il pesante 5-0 inflitto proprio ai bergamaschi lo scorso 3 novembre.

Il tecnico dell’Atalanta si affida al duo d’attacco Muriel-Zapata per scardinare la difesa dei Reds, mentre dall’altra parte possibile l’impiego di Shaqiri per far rifiatare Firmino. Ci sarà però Diogo Jota, uno degli uomini più in forma dell’ultimo mese, autore di una tripletta nella gara d’andata.

Liverpool-Atalanta

LIVERPOOL (4-3-3) Probabile formazione: Alisson; Williams, Phillips, Matip, Tsimikas; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Shaqiri, Diogo Jota, Manè. All.Klopp

ATALANTA (3-4-1-2) Probabile formazione: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All.Gasperini

OMNISPORT | 25-11-2020 09:01